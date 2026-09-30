Cardano Kurs heute bei 0,25 Dollar, bricht ADA aus einer neun Jahre alten Formation aus?

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Der Cardano Kurs steht am Dienstag bei rund 0,25 Dollar und damit genau an der Spitze einer Formation, die sich seit neun Jahren zusammenzieht. Der Börsenwert liegt bei rund 9,5 Milliarden Dollar, womit ADA auf Rang 17 am Kryptomarkt steht. Solche Verdichtungen enden selten leise, denn am Ende steht meist eine große Bewegung. Heikel ist die Lage, weil ein ähnlicher Ausbruch im Jahr 2025 schon einmal über einen Dollar führte und dann scheiterte. Bricht der Cardano Kurs diesmal wirklich aus, oder wiederholt sich die Geschichte? Und wo liegt für Anleger am Ende die größere Chance?

Cardano Kurs vor der Entscheidung, was der ADA-Chart am 29. September zeigt

Wie TheCryptoBasic am Dienstag berichtet, laufen im langfristigen Chart von ADA zwei Trendlinien auf ihre Spitze zu. Der Coin notiert nun direkt vor diesem Punkt, und das angezeigte Volumen stieg auf 307 Millionen Dollar. Für den Cardano Kurs könnte das der wichtigste technische Moment seit Jahren sein.

Auch die Daten des Tages zeigen frische Nachfrage. Laut Bybit schwankte ADA in den letzten 24 Stunden zwischen 0,239 und 0,253 Dollar, bei einem Handelsvolumen von 668 Millionen Dollar. Die Analysten von CoinGabbar sehen den Coin seit dem Tief bei 0,137 Dollar in einem engen, steigenden Kanal. Ein Wochenschluss über 0,3135 Dollar würde nach ihrer Einschätzung den Weg bis 0,51 Dollar öffnen. Scheitert der Angriff, droht zuerst ein Rücksetzer an die untere Kante des Kanals. Parallel meldet Indianchain als erstes Agrarprojekt auf Cardano eine indische Landesregierung als Partner.

Kurzfristig liegt die erste Hürde laut CaptainAltcoin bei 0,25 und danach bei 0,26 Dollar, während 0,240 Dollar als Unterstützung gilt. Solange der Cardano Kurs zwischen diesen Marken pendelt, bleibt der Ausbruch eher ein Test als eine Tatsache. Und selbst ein gelungener Ausbruch hätte bei fast zehn Milliarden Dollar Börsenwert eine klare Obergrenze, weshalb viele Anleger nach einem früheren Einstieg suchen.

Warum Pepeto dort ansetzt, wo der Cardano Kurs an seine Grenzen stößt

Genau diese Obergrenze macht den Unterschied. Selbst das Ziel von 0,51 Dollar wäre für den Cardano Kurs nur eine Verdopplung, und die größten Renditen kamen in der Vergangenheit selten vom Coin im Chart. Sie kamen meist von Projekten, die im Hintergrund bauen, während der bekannte Name noch auf seinen Ausbruch wartet.

In diese Rolle wächst derzeit Pepeto hinein, ein Presale mit einer funktionierenden Cross-Chain-Bridge und einer vollständigen Börse. Die Bridge überträgt Token zwischen fünf Blockchains in weniger als einer Minute, indem sie die Token auf einer Chain sperrt und auf der nächsten freigibt, sobald der Nachweis bestätigt ist. Dabei entstehen keine Wrapped Token, die Übertragung ist gebührenfrei und ein fehlgeschlagener Transfer wird automatisch rückgängig gemacht. Die meisten Bridges verlangen für denselben Weg zwischen 15 und 50 Dollar, bei Pepeto kostet er nichts.

Auch PepetoSwap arbeitet ohne Handelsgebühren, während andere Plattformen bei einem Trade über 1.000 Dollar zwischen 2,50 und 3 Dollar einbehalten. Die Börse verarbeitet täglich Trades im Wert von 50 Millionen Dollar und bietet Limit-Orders, DCA und einen Schutz gegen Front-Running. Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, bei einem aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar. Jede neue Stufe wird teurer verkauft, wer jetzt kauft, zahlt also weniger als alle späteren Käufer.

Hinter dem Projekt steht der Gründer des ursprünglichen Pepe-Coins, unterstützt von einem Entwickler mit Erfahrung bei Binance. Für die Sicherheit der Käufer zählt vor allem, dass SolidProof den gesamten Vertragscode geprüft und verifiziert hat, bevor der Presale startete, was das Risiko senkt, an dem viele neue Coins früh scheitern. Die Gesamtmenge bleibt auf allen Chains fest bei 420 Billionen Token. Der Pepe-Gründer, die fertigen Werkzeuge und die angestrebte Binance-Listung ergeben eine Mischung, wie sie der Markt womöglich nur einmal pro Zyklus hervorbringt.

Fazit

Der Cardano Kurs steht vor einer echten Entscheidung, doch bei 0,25 Dollar muss sehr viel gelingen, damit ADA auch nur 0,51 Dollar erreicht. Pepeto hat schon, was große Netzwerke erst ausbauen wollen, mit laufender Börse und funktionierender Bridge zu einem Preis, der nach der Listung steigen dürfte. Der Pepe-Gründer, der Binance-Experte und der SolidProof-Audit sind keine Versprechen für später, sondern schon heute Realität. Die ersten Wallets waren dabei, bevor der breite Markt überhaupt hinsah. Mit der Listung sieht der ganze Markt den neuen Preis, und wer vorher zum Presale-Preis einsteigt, könnte genau von diesem Abstand profitieren.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Cardano Kurs am 29. September 2026?

Der Cardano Kurs notiert bei etwa 0,25 Dollar. Ein Wochenschluss über 0,3135 Dollar könnte laut CoinGabbar ein Ziel von 0,51 Dollar freigeben.

Warum beobachten Anleger Pepeto neben dem Cardano Kurs?

Pepeto bietet schon im Presale eine gebührenfreie Börse und eine Cross-Chain-Bridge, geprüft von SolidProof. Details bietet die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com.