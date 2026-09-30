Berlin (ots) -Knobloch bei "maischberger": "Die AfD gehört weg. Ich habe Angst."Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, warnt eindringlich vor der AfD: "Ich habe Angst, die Menschen haben Angst", sagt Knobloch, die die Judenvernichtung unter den Nationalsozialisten überlebte, in der ARD-Talksendung "maischberger". Die Sendung wird heute um 22:50 Uhr in Das Erste ausgestrahlt. "Die AfD gehört weg. Sonst weiß ich nicht, wie sich unsere Zukunft weiter entwickeln wird", sagt Knobloch. Man müsse "schauen, dass man diese Partei wieder in den Griff bekommt". Die 93-jährige empfindet es "als Katastrophe, dass wir uns heutzutage über so ein Thema unterhalten" und "die Wähler bitten müssen, sie sollen sich von einer Wahl der AfD zurückziehen, weil das für unser Land keine Zukunft ist."Kritisch äußert sich Knobloch auch über Die Linke in Berlin. Aus ihrer Sicht sei eine Regierung unter die Linke "eine große Katastrophe, nicht nur für die Juden in Berlin, sondern für alle Berliner." Da "muss die Politik sehr, wirklich sehr gründlich aufpassen, dass das nicht stattfindet".Großes Lob äußerte Knobloch über die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Mit ihr habe sie "sehr gerne zusammengearbeitet und habe ihr auch sehr vertraut". Einen Zusammenhang zwischen der Politik von Merkel und dem Erstarken der AfD sehe sie nicht. Vielmehr wünsche sie die Zeit von Merkel, "die könnten wir uns wieder zurückrufen, wenn wir die Möglichkeit hätten. Momentan ist es mit unserer Politik nach einer jüdischen Meinung ein bisschen zu langsam", sagt Knobloch bei "maischberger"."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Anabel Bermejo | better nau Kommunikationsagentur | Tel. 0172 587 0087 | bermejo@betternau.deWDR Kommunikation | Tel. 0221 220 7100 | kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6362477