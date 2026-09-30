Künstliche Intelligenz verändert nicht nur die Softwareentwicklung, sondern auch die Art und Weise, wie Fehler im Code aufgespürt werden. Ein neuer Bericht zeigt nun die konkreten Auswirkungen dieser Werkzeuge auf die IT-Sicherheit. Die Google Threat Intelligence Group hat einen aktuellen Bericht zur Cybersicherheit veröffentlicht. Darin dokumentiert die Analyseeinheit eine Verdopplung der gemeldeten Softwareschwachstellen innerhalb weniger Monate. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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