GUANGZHOU, China, Sept. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SALI Tools wird vom 15. bis 19. Oktober 2026 auf der 140. Kanton-Messe in Guangzhou seine professionellen Elektrowerkzeuge und ihr Zubehör präsentieren. Internationale Vertriebshändler, Importeure, Groß- und Einzelhändler können in Halle 9.2, Stand F31-F32, Produkte begutachten, Beschaffungsanforderungen besprechen und von exklusiven Messeangeboten profitieren.

15.-19. Oktober 2026 | Halle 9.2 | Stand F31-F32

Das 2010 gegründete Unternehmen SALI Tools liefert Produkte für Schneid-, Schleif-, Polier- und Bohrarbeiten. Zum Zubehör gehören Trenn- und Schleifscheiben, Lamellenscheiben, Diamantsägeblätter, Bohrer und Lochsägen für die Metallbearbeitung, das Bauwesen, die Steinbearbeitung und die Instandhaltung. Das Sortiment an Elektrowerkzeugen umfasst Winkelschleifer und Akku-Bohrmaschinen.

Das Sortiment ermöglicht es Käufern, komplette Kombinationen zu erwerben, wie beispielsweise Winkelschleifer mit Trenn-, Schleif- und Lamellenscheiben oder Akku-Bohrmaschinen mit Bohrern und Lochsägen. Dieser Ansatz kann Händlern dabei helfen, ihren Einkauf zu bündeln und abgestimmte Produktpaletten für lokale Vertriebskanäle zu entwickeln.

Attraktive Angebote für B2B-Einkäufer

Während der Messe bietet SALI Tools einen bürstenlosen Akku-Bohrer mit 80 Nm Drehmoment zum Preis von 15 US-Dollar an. Ausgewählte Winkelschleifer werden zudem mit exklusiven Rabatten angeboten, sodass Käufer am Stand die Möglichkeit haben, Kombinationen aus Werkzeugen und Zubehör zu testen.

Bei teilnahmeberechtigten B2B-Bestellungen besteht die Chance auf die Teilnahme an einer Verlosung, bei der Preise wie ein Smartphone, eine Smartwatch oder kabellose Ohrhörer zu gewinnen sind. Die Angebotsbedingungen und die festgelegten Bestellschwellen werden während der Veranstaltung vom SALI-Vertriebsteam bekannt gegeben.

Lernen Sie das SALI-Team kennen

Das internationale Vertriebsteam von SALI wird sich mit Einkäufern treffen, um die Produktauswahl, Marktanforderungen, Einkaufspläne und Vertriebsmöglichkeiten zu besprechen. Vertriebsleiterin Lily wird das Messeteam leiten. Das Unternehmen wird zudem seine Kompetenzen in den Bereichen Produktentwicklung, internationale Beschaffung und Unterstützung der Vertriebskanäle im Ausland vorstellen.

SALI Tools unterstützt internationale Kunden bei der Produktentwicklung, der Lieferkoordination und der Erstellung von Marketingmaterialien für Vertriebskanäle im Ausland. Käufer können sich auf der Messe direkt vor Ort über Spezifikationen, Verpackungen, Auftragsplanung und regionale Vertriebsanforderungen austauschen.

Käufer, die auf der Suche nach professionellem Zubehör, Elektrowerkzeugen oder kombinierten Produktprogrammen sind, können das Treffen nutzen, um Spezifikationen zu vergleichen, Angebote zu bewerten und eine Zusammenarbeit über einen einzelnen Auftrag hinaus zu besprechen.

Besuchen Sie SALI Tools

Die 140. Canton Fair findet vom 15. bis 19. Oktober 2026 statt. Besuchen Sie SALI Tools in Halle 9.2, Stand F31-F32, um sich das Portfolio anzusehen, das Team kennenzulernen und Beschaffungsmöglichkeiten zu besprechen.

Kontakt

Lightman Yu

www.salitools.com

salimarketing@pcsali.com

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