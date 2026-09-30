Für viele Beschäftigte beginnt der Arbeitstag traditionell am frühen Morgen, doch das Festhalten an starren Schichtmodellen könnte sich rächen. Eine Langzeituntersuchung zeigt nun deutliche Folgen für bestimmte biologische Rhythmen. Menschen mit einer späten inneren Uhr haben ein um rund 70 Prozent höheres Risiko, vorzeitig aus dem Erwerbsleben auszuscheiden. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team von Forscher:innen der finnischen Universität Oulu, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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