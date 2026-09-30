Eine Reise zu den Sternen ist eine logistische Herausforderung, doch der menschliche Körper reagiert auf die fremde Umgebung oft unerwartet. Bei längeren Aufenthalten im Orbit offenbart sich ein biologisches Problem, das zukünftige Missionen gefährden könnte. Auf der Internationalen Raumstation klagen Raumfahrer:innen seit vielen Jahren über eine stark verlangsamte Verdauung und die damit einhergehende Verstopfung. Obwohl die Menüpläne der Besatzung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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