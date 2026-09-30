EQS-News: AEBE
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Die Association of Banana Exporters of Ecuador (AEBE) bereitet sich auf die Teilnahme an der jährlichen Fachmesse Fruit Attraction vor
GUAYAQUIL, Ecuador, 30. September 2026 /PRNewswire/ -- Ecuador, der weltweit führende Bananenexporteur, sichert einen Großteil seiner Wettbewerbsfähigkeit durch Investitionen in Umweltzertifizierungen, Arbeitsbedingungen, Biosicherheit und Technologie - Kosten, die in erster Linie von den Erzeugern getragen werden und sich laut Angaben der Branche nicht immer in den Einzelhandelspreisen auf Märkten wie Europa widerspiegeln.
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Alexandra Pacheco
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30.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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