© Foto: Annabel Lee-Ellis - PA WireDer britische Premierminister Andy Burnham könnte sich vorstellen, Großbritannien wieder in die EU zu führen.
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Der britische Politiker Andy Burnham erwägt, bei den kommenden Parlamentswahlen für einen Wiedereintritt Großbritanniens in die Europäische Union zu werben. Er skizzierte drei mögliche Optionen für Gespräche mit der EU: eine vollständige Rückkehr in die Gemeinschaft, den Wiedereintritt in den EU-Binnenmarkt oder den Beitritt zu einer Zollunion. Alternativ bleibe auch die Beibehaltung des aktuellen Status quo als Option bestehen.