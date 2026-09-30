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Krypto News am Dienstag liefern eine Zahl, die hängen bleibt. BlockDAG kostet nur noch 0,0000143 Dollar und liegt damit fast 100 Prozent unter seinem Rekordhoch von 0,40 Dollar aus dem März. Zur gleichen Zeit haben große Anleger in nur einer Woche 2,39 Milliarden Dollar in Bitcoin ETFs gesteckt, so viel wie seit Oktober 2025 nicht mehr. Auf der einen Seite verschwindet ein Projekt, das einmal zu den größten Vorverkäufen der Geschichte gehörte. Auf der anderen Seite sucht frisches Kapital gezielt nach Stärke. Welche Projekte überstehen diese Auslese, und woran erkennen Sie die Gewinner, bevor der Markt sie findet?

Krypto News zu BlockDAG und Bitcoin, warum das Kapital gerade die Seiten wechselt

Die wichtigsten Krypto News dieser Woche erzählen zwei Geschichten, die kaum gegensätzlicher sein könnten. BlockDAG sammelte im Vorverkauf nach eigenen Angaben mehr als 440 Millionen Dollar ein. Heute notiert der Token laut CoinMarketCap bei 0,0000143 Dollar und hat in den letzten 24 Stunden weitere 7 Prozent verloren. Das Rekordhoch von 0,4005 Dollar stammt vom 29. März 2026, und am 19. September fiel BDAG sogar auf ein neues Allzeittief.

Der gesamte Marktwert liegt nur noch bei rund 1,31 Millionen Dollar, obwohl täglich Token für etwa 662.000 Dollar den Besitzer wechseln. Ein so hoher Umsatz im Verhältnis zum Marktwert zeigt, dass viele Halter jede kleine Erholung zum Ausstieg nutzen. CoinMarketCap verweist zudem auf eine Recherche von DL News zu Unstimmigkeiten bei den Finanzen. Ganz anders klingen die Krypto News rund um Bitcoin. Wie Cointelegraph berichtet, flossen in der vergangenen Woche 2,39 Milliarden Dollar in die amerikanischen Spot Bitcoin ETFs.

Bitcoin selbst fiel trotz dieser Zuflüsse binnen 24 Stunden um 2,7 Prozent auf rund 82.600 Dollar. Für kleinere Anleger ist das eine unbequeme Wahrheit, denn bei einem Marktwert in Billionenhöhe kann jede Verdopplung Jahre dauern. BlockDAG zeigt die andere Seite, weil ein Vorverkauf ohne echte Nachfrage beim Listing selbst Hunderte Millionen Dollar in wenigen Monaten vernichten kann. Zwischen diesen beiden Extremen der Krypto News liegt die Frage, die sich immer mehr Anleger stellen. Wo gibt es noch einen frühen Einstieg, bei dem funktionierende Werkzeuge schon vor dem Börsenstart für Nachfrage sorgen?

Nach den Krypto News dieser Woche setzt Pepeto auf Werkzeuge, die am Tag des Listings Nachfrage schaffen

Der Absturz von BlockDAG und der ETF Rekord bei Bitcoin bestätigen, was jeder Anleger im Vorverkauf längst weiß. Projekte, die liefern, überleben, und Projekte, die nicht liefern, werden aus dem Markt gespült. Pepeto steht auf der Seite dieser Linie, auf der die Werkzeuge ihre eigene Nachfrage erzeugen.

Der PepetoAI Risk Scorer gibt jedem Trader in Echtzeit eine Einschätzung zum Risiko seiner Position, vom Einstieg bis zum Ausstieg. So ist Kapital, das in das Ökosystem fließt, bereits informiert, bevor es sich bewegt. Dieses informierte Kapital handelt anschließend über die gebührenfreie Cross Chain Swap Engine, in der jeder Trade zum vollen Wert läuft und nichts an Gebühren verloren geht. Gebührenfreie und bewertete Trades können sich schneller aufbauen, und das erwartete Binance Listing könnte der Auslöser sein, der diese Positionen in börsengehandelten Wert verwandelt.

Der Vorverkauf von Pepeto hat bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt und stützt sich auf eine feste Obergrenze von 420 Billionen Token. Im Team arbeitet außerdem der Kopf, der den ursprünglichen Pepe mit aufgebaut hat. Besonders wichtig für die Sicherheit Ihres Kapitals ist, dass SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Vorverkauf überhaupt geöffnet wurde. Der Einstieg liegt derzeit bei 0,000000188 Dollar pro Token, und genau dieser Abstand zum späteren Listingpreis könnte für frühe Käufer den Unterschied machen.

Genau hier liegt der Unterschied zu BlockDAG, wo wiederholte Verschiebungen das Vertrauen zerstörten, bevor der Token überhaupt eine Börse erreichte. Dort überrollte der Verkaufsdruck nach dem Start jede Nachfrage, und so wurde aus einem Rekordvorverkauf eine der bittersten Krypto News dieses Jahres. Bei Pepeto füllen sich die Stufen dagegen schneller als in jeder Runde zuvor. Die Wallets, die diese Runden kaufen, raten nicht. Sie sehen die Struktur, und sie sehen, dass das Listing immer näher rückt.

Fazit

Die Krypto News vom Dienstag zeigen, wie schnell der Markt Stärke von Schwäche trennt, und Pepeto steht mit geprüftem Code auf der richtigen Seite. Bitcoin braucht bei seiner Größe Milliarden für jede spürbare Bewegung, ein Token im Vorverkauf kann mit weniger Kapital ein Vielfaches erreichen. Der Einstieg von heute dürfte nächste Woche nicht mehr existieren. Wenn die nächsten Krypto News den Markt bewegen, sind Sie dabei oder kaufen von denen, die früher da waren. Die letzte ausverkaufte Stufe ist vergeben. Pepeto könnte jeden Tag gelistet werden, und dann schließt der Vorverkauf und dieser Einstieg ist für immer vorbei.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News heute?

Die wichtigsten Krypto News sind der Rekordzufluss von 2,39 Milliarden Dollar in Bitcoin ETFs und der Kursverfall von BlockDAG auf 0,0000143 Dollar.

Warum ist Pepeto stärker als gescheiterte Vorverkäufe wie BlockDAG?

Pepeto ist stärker, weil der PepetoAI Risk Scorer, das SolidProof Audit und das erwartete Binance Listing echte Nachfrage schaffen können. Den Vorverkauf finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter https://pepetocoin.com.