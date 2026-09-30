Salesforce (CRM): Dynamisches Trendfortsetzungs-Setup!

Korrektur an der 50-Tagelinie beendet?

Rückblick

Ende August erlebte die Aktie von Salesforce einen enormen bullischen Kurssprung von etwa 205 USD auf über 250 USD, was von starkem Handelsvolumen begleitet wurde. Nach Erreichen eines Verlaufshochs bei knapp 270 USD ging die Aktie in eine gesunde Konsolidierungsphase über. Der Kurs korrigierte zurück in Richtung der 50-Tagelinie, die bei etwa 220 USD als solide Unterstützung fungiert.

Salesforce-Aktie: Chart vom 30.09.2026, Kürzel: CRM, Kurs: 232.86 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs zieht aktuell wieder an. Die Aktie konnte bereits dynamisch über die Zone von 230 USD ausbrechen. Der gestrichelte grüne Pfeil deutet als charttechnisches Ziel eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends in Richtung des alten Hochs bei knapp 270 USD hin.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie per Tagesschlusskurs unter die Marke von 220 USD, wird das bullische Setup offiziell entkräftet und ein bärisches Verkaufssignal aktiviert. Ein erstes Ziel wäre das Schließen des offenen Gaps aus dem August im Bereich von 205 USD.

Meinung

Salesforce steht im Zentrum des Wandels von traditioneller CRM-Software hin zu generativer und autonomer KI. Mit Initiativen rund um Agentforce (autonome KI-Agenten für Vertrieb und Kundenservice) positioniert sich das Unternehmen als führender Akteur in der Enterprise-Software-Sparte.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 185.43 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.94 Mrd. USD

Meine Meinung zu Salesforce ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.