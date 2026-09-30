Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 30.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Mega-Volltreffer: 24,3 Meter mit 10,14 g/t Gold
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0B87V | ISIN: US79466L3024 | Ticker-Symbol: FOO
Tradegate
30.09.26 | 21:58
203,15 Euro
+2,17 % +4,31
Branche
Software
Aktienmarkt
USA 500
S&P 100
USA Industrie 30
1-Jahres-Chart
SALESFORCE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SALESFORCE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
202,55202,9523:00
0,0000,00021:59
ratgeberGELD.at
30.09.2026 23:09 Uhr
265 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Salesforce (CRM): Dynamisches Trendfortsetzungs-Setup!

Korrektur an der 50-Tagelinie beendet?

Rückblick

Ende August erlebte die Aktie von Salesforce einen enormen bullischen Kurssprung von etwa 205 USD auf über 250 USD, was von starkem Handelsvolumen begleitet wurde. Nach Erreichen eines Verlaufshochs bei knapp 270 USD ging die Aktie in eine gesunde Konsolidierungsphase über. Der Kurs korrigierte zurück in Richtung der 50-Tagelinie, die bei etwa 220 USD als solide Unterstützung fungiert.

Salesforce-Aktie: Chart vom 30.09.2026, Kürzel: CRM, Kurs: 232.86 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Kurs zieht aktuell wieder an. Die Aktie konnte bereits dynamisch über die Zone von 230 USD ausbrechen. Der gestrichelte grüne Pfeil deutet als charttechnisches Ziel eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends in Richtung des alten Hochs bei knapp 270 USD hin.

Mögliches bärisches Szenario

Fällt die Aktie per Tagesschlusskurs unter die Marke von 220 USD, wird das bullische Setup offiziell entkräftet und ein bärisches Verkaufssignal aktiviert. Ein erstes Ziel wäre das Schließen des offenen Gaps aus dem August im Bereich von 205 USD.

Meinung

Salesforce steht im Zentrum des Wandels von traditioneller CRM-Software hin zu generativer und autonomer KI. Mit Initiativen rund um Agentforce (autonome KI-Agenten für Vertrieb und Kundenservice) positioniert sich das Unternehmen als führender Akteur in der Enterprise-Software-Sparte.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 185.43 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.94 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Salesforce ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 30.09.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.