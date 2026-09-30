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Die Ethereum Prognose steht vor ihrem härtesten Test des Jahres, denn ETH hat im dritten Quartal rund 71 Prozent zugelegt und steuert auf das stärkste dritte Quartal seiner Geschichte zu. Doch ausgerechnet jetzt hängt der Kurs bei 2.671 Dollar fest, knapp unter einer Marke, an der Käufer seit Tagen scheitern. Bis zum Quartalsende am Mittwoch bleibt nur gut ein Tag. Gelingt der Ausbruch über 2.700 Dollar, oder verpufft die stärkste Rally seit Jahren direkt an der Ziellinie? Die Antwort zeigt, wie viel Luft nach oben ETH noch hat und wo das größere Potenzial liegt.

Ethereum Prognose, warum die Marke von 2.700 Dollar jetzt alles entscheidet

Ethereum notiert am Dienstagnachmittag laut CoinDesk bei 2.671 Dollar und liegt damit rund 0,6 Prozent im Minus. Der Börsenwert beträgt rund 326 Milliarden Dollar, und nach einem ungewöhnlich starken September ist die Stimmung vorsichtiger geworden.

In ihrer Ethereum Prognose sehen die Analysten von CoinDCX das Ziel für September bei 2.800 Dollar. Die Voraussetzung ist ein Tagesschluss über 2.700 Dollar, denn der Kurs pendelt seit mehreren Sitzungen in einem Band von 100 Dollar darunter. Als nächster Treiber gilt das Glamsterdam-Upgrade, das am 6. Oktober zunächst im Testnetz Sepolia starten soll. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet CoinDCX mit Kursen zwischen 2.596 und 3.300 Dollar.

Die aktuelle Ethereum Prognose zeigt damit einen gesunden Markt, aber auch eine klare Grenze. Selbst das optimistische Jahresziel von 3.300 Dollar entspräche von heute aus nur einem Plus von etwa 24 Prozent. ETH liegt zudem noch rund 46 Prozent unter seinem Rekord von knapp 4.954 Dollar aus dem August 2025. Um diese Lücke zu schließen, müssten fast 280 Milliarden Dollar frisches Kapital fließen. Wer noch auf echte Vervielfachung hofft, stellt sich deshalb eine andere Frage, nämlich wohin das Kapital fließt, bevor der Rest des Marktes davon erfährt.

Jenseits der Ethereum Prognose, warum frühe Käufer jetzt bei Pepeto einsteigen

Ein Teil dieses Kapitals hat seine Antwort offenbar schon gefunden, denn während ETH seit Tagen an 2.700 Dollar abprallt, füllen die schnellsten Wallets still eine ganz andere Position. Die Rede ist von Pepeto, dessen Presale bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat, während die Schlagzeilen zur Ethereum Prognose die Aufmerksamkeit woanders hielten. Die Wallets, die am frühesten einsteigen, tauchen erfahrungsgemäß oft später in den Rückblicken eines Zyklus auf.

Pepeto baut das Werkzeug, das Börsenhändler künftig brauchen, und jeder Trade läuft zuerst über eine gebührenfreie Swap-Engine zwischen verschiedenen Blockchains. Das Kapital, das sonst in Gebühren versickert, bleibt so in der Position und kann vom ersten Tag an weiterwachsen. Weil sich diese Ersparnis summiert, kann der PepetoAI Risk Scorer eine größere Position vom Einstieg bis zum Ausstieg bewerten. Er stuft das Risiko ein, bevor das Geld investiert wird, damit der Händler mit offenen Augen einsteigt, statt beim möglichen Verlust zu raten. Das eine Werkzeug spart das Kapital, das nächste schützt, was gespart wurde.

Der Entwickler, der den ersten Smart Contract von Pepeto geschrieben hat, ist direkt mit dem ursprünglichen Pepe-Coin verbunden. Für Käufer zählt vor allem die Sicherheit, und hier liefert SolidProof ein klares Argument, denn die Prüfer haben den gesamten Code vor dem Start des Presales auditiert und verifiziert. Das feste Angebot von 420 Billionen Token schließt eine spätere Verwässerung aus. Der Einstieg liegt aktuell bei 0,000000188 Dollar, und der Abstand zwischen Presale-Preis und späterem Listing könnte genau den Unterschied zu ETH ausmachen.

Wo ETH für jeden Prozentpunkt Milliarden an neuem Kapital braucht, könnte bei einem Presale schon ein Bruchteil davon den Preis spürbar bewegen. Wer jetzt zum Presale-Preis kauft, sitzt vor dem erwarteten Listing bei Binance bereits in der Position, und genau dieses Fenster dürfte nicht mehr lange offen bleiben.

Fazit

Die Ethereum Prognose hängt zum Quartalsende an der Frage, ob ETH die 2.700 Dollar als Boden zurückerobert. Selbst wenn das gelingt, bleibt jeder weitere Schritt teuer, während das große Geld meist am Anfang einer Bewegung verdient wurde. Wallets, die auf Renditen einer anderen Größenordnung setzen, sitzen deshalb längst bei Pepeto, wo große Adressen weiter hinzukommen. Die steigenden Einstiege deuten darauf hin, dass frühe Käufer schon ahnen, welchen Preis das Listing zeigen könnte. Den Stand des Presales zeigt die offizielle Pepeto-Website. Käufer sichern sich Positionen, bevor das Fenster endgültig schließt, und genau an diese Wallets dürfte man sich beim Listing erinnern.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Ethereum Prognose für Oktober 2026?

Die Ethereum Prognose von CoinDCX sieht für Oktober 2026 ein Ziel von 2.950 Dollar und setzt dafür einen Tagesschluss über 2.700 Dollar voraus.

Was ist Pepeto und wo läuft der Presale?

Pepeto ist ein Krypto-Projekt mit gebührenfreier Swap-Engine und dem PepetoAI Risk Scorer, dessen Code SolidProof geprüft hat. Der Presale läuft über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.