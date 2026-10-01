XRP Prognose für Oktober 2026 zwischen Fed-Zinsentscheid und 37 Milliarden gesperrten Token

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Die XRP Prognose für Oktober hängt an einem Datum, das viele Anleger nicht auf dem Zettel haben. Am 28. Oktober entscheidet die US-Notenbank über die Zinsen, und laut CME FedWatch liegt die Chance auf eine weitere Erhöhung bei 64 Prozent. XRP hat in 90 Tagen zwar 46 Prozent zugelegt, notiert aber noch immer 59 Prozent unter dem Rekordhoch. Gleichzeitig warten rund 37 Milliarden Token im Escrow von Ripple auf ihre Freigabe. Reicht die Kraft der Käufer für eine positive XRP Prognose, oder bremsen Zinsen und neues Angebot die Erholung aus? Die Antwort entscheidet darüber, wo die größeren Chancen gerade liegen.

XRP Prognose für Oktober 2026 zeigt eine enge Spanne zwischen 1,25 und 1,70 Dollar

Die Ausgangslage für die XRP Prognose ist gemischt, denn der Token notiert laut CoinGecko am Dienstagabend, dem 29. September, bei rund 1,48 Dollar und damit 1,6 Prozent tiefer als vor 24 Stunden. Seit dem Augusttief bei etwa 1,09 Dollar hat XRP zwar rund 40 Prozent aufgeholt, doch die Marktkapitalisierung von etwa 93 Milliarden Dollar macht jeden weiteren Schritt schwer.

Für die XRP Prognose im Oktober erwarten die Analysten von 24/7 Wall St. einen schwankenden Monat ohne großen Ausbruch zwischen 1,25 und 1,70 Dollar. Den Ausschlag gibt die Fed-Sitzung am 27. und 28. Oktober, denn höhere Zinsen treffen einen Token ohne laufende Erträge besonders, solange zehnjährige US-Staatsanleihen 5,2 Prozent bringen. Von maximal 100 Milliarden Token sind erst 62,9 Milliarden im Umlauf, der Rest wird aus dem Escrow von Ripple nach Plan freigegeben.

Nach oben liegt der erste Widerstand bei 1,66 Dollar, danach folgt die Marke von 1,70 Dollar. Unter 1,25 Dollar droht dagegen ein Rückgang bis zum Augusttief. Selbst im besten Fall bewegt sich die XRP Prognose in einem Rahmen, den ein Wert von über 90 Milliarden Dollar kaum sprengen kann. Viele Anleger fragen sich deshalb, wo ein früher Einstieg möglich ist, der weder von der Fed noch vom Escrow abhängt.

Warum Pepeto wächst, während die XRP Prognose auf die Fed wartet

Die XRP Prognose sieht auf dem Papier solide aus, doch bei rund 1,48 Dollar hängt der Kurs weiter an einer einzigen Entscheidung der US-Notenbank. Pepeto hängt an keiner solchen Entscheidung und wächst aus eigener Kraft, denn im Presale sind bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingegangen, während der Rest des Marktes auf Nachrichten wartet.

Die Nachricht, dass Pepeto an Binance und weiteren Börsen gelistet werden soll, bringt laufend neue Käufer in den Presale. Die Produkte laufen schon Monate vor dem Listing. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token in weniger als 60 Sekunden zwischen Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum, und das ohne Bridge-Gebühren. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer, und fehlgeschlagene Überweisungen können Guthaben tagelang blockieren. Bei Pepeto kostet der Transfer nichts, und ein fehlgeschlagener Vorgang wird einfach rückgängig gemacht. Das funktioniert schon heute und nicht erst nach einem Fahrplan.

Genauso konkret schützt der Scanner das Kapital, denn er prüft jeden Token, bevor ein Trade ausgeführt wird. Er führt 42 Tests durch, liest Live-Daten der Blockchain und simuliert einen Kauf und Verkauf auf einer Kopie der Chain. Ein Token mit nur 6 Punkten wurde so als klare Falle blockiert, bevor Geld floss. Hinter dem Aufbau steht der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe Coin. Für die Sicherheit der Anleger spielt die Prüfung durch SolidProof eine zentrale Rolle, denn die Auditoren haben den gesamten Code vor dem Start des Presales untersucht und jeden einzelnen Smart Contract verifiziert.

Aktuell kostet ein Token 0,000000188 Dollar, und Analysten trauen dem Projekt ab dem Listing deutliche Kursgewinne zu. Die frühe Phase, die laufenden Produkte und das geplante Binance-Listing erklären, warum das Kapital stetig nachfließt, während die XRP Prognose noch an der Fed hängt. In jedem Zyklus gingen oft genau die Anleger mit Gewinnen heraus, die in der Phase der Angst gekauft hatten, und genau diese Ausgangslage steht bei Pepeto jetzt offen, solange der Presale-Preis noch gilt.

Fazit

Die XRP Prognose zeigt nach oben, falls die Fed im Oktober stillhält, doch bei rund 1,48 Dollar ist ein Teil dieser Hoffnung bereits im Kurs enthalten. Bei einer Marktkapitalisierung von über 90 Milliarden Dollar braucht jeder weitere Prozentpunkt enorme Summen an frischem Kapital. In jedem Zyklus kamen die größten Gewinne meist von Projekten, die noch früh waren, als die Nachrichten eintrafen. Das bevorstehende Listing dürfte die Grenze ziehen zwischen denen, die eingestiegen sind, und denen, die nur darüber gelesen haben. Die Käufer im Pepeto Presale haben dieses Muster bereits erkannt. Wer jetzt zum Presale-Preis einsteigt, folgt dem Kapital, das sich schon festgelegt hat, bevor der Listingpreis den neuen Boden setzt.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für Oktober 2026?

Die XRP Prognose für Oktober 2026 liegt laut 24/7 Wall St. zwischen 1,25 und 1,70 Dollar. Entscheidend ist die Fed-Sitzung am 28. Oktober.

Warum beachten Anleger Pepeto neben XRP?

Anleger beachten Pepeto, weil das Projekt im Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat und Bridge sowie Scanner bereits laufen. Alle Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website https://pepetocoin.com.