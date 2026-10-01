Ethereum Krypto News: Stärkstes Q3 aller Zeiten, doch der Kurs stockt unter 2.700 Dollar

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Ethereum hat im dritten Quartal 2026 rund 71 Prozent zugelegt und steht vor dem stärksten Q3 in seiner Geschichte. BlackRock kaufte im August innerhalb von acht Tagen ETH im Wert von 890 Millionen Dollar, und Vitalik Buterin veröffentlichte am 27. September seine Vision vom kryptografischen Weltcomputer. Trotzdem stockt der Kurs unter 2.700 Dollar. Tom Lee von Fundstrat nennt 6.000 Dollar ein konservatives Ziel, doch bei 325 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bleiben die Multiplikatoren begrenzt. Die Frage, die sich jeder Zyklus stellt: Wo beginnt echte Asymmetrie?

Krypto News: Rekord-Quartal für Ethereum, doch die 2.700-Dollar-Marke bleibt Widerstand

ETH hat seit Juli rund 71 Prozent zugelegt und liegt auf Kurs für das stärkste dritte Quartal aller Zeiten. Der Kurs liegt bei rund 2.688 Dollar mit einem 24-Stunden-Hoch von 2.717 Dollar. Die September-Prognose von CoinDCX nennt 2.800 Dollar als Zielmarke, mit einer Spanne von 2.596 bis 2.950 Dollar. Vier Sitzungen in Folge verbrachte der Kurs innerhalb einer 100-Dollar-Spanne unter 2.700 Dollar, ohne eine Richtung aufzulösen.

Die institutionelle Seite liefert die stärksten Signale. Spot-ETFs verzeichneten zwischen dem 17. und 28. August laut crypto.news insgesamt 1,42 Milliarden Dollar an Nettozuflüssen in neun aufeinanderfolgenden Handelstagen. BlackRock kaufte allein 890 Millionen Dollar und hielt 72 Prozent der gesamten Zuflüsse. Im Juli rotierten BlackRock-Kunden von Bitcoin in ETH-Instrumente. Diese Rotation deutet auf eine strukturelle Verschiebung der Allokation hin.

Vitalik Buterin beschrieb Hegotá, das für 2027 geplante Upgrade, als wahrscheinlich letzten normalen Fork. Tom Lee setzt sein Kursziel bei 6.000 Dollar und nennt es konservativ. Steigt Bitcoin auf 150.000 Dollar und das ETH/BTC-Verhältnis von 0,03 auf 0,04, ergibt sich dieser Kurs.

Selbst 6.000 Dollar bedeuten nur eine Verdopplung von der aktuellen Basis. Die Multiplikatoren sind begrenzt. Projekte, die auf dem Netzwerk aufbauen, haben in vergangenen Zyklen den Basiswert übertroffen, und die stärksten Chancen lagen dort, wo Infrastruktur auf Presale-Bewertung traf.

Krypto News: Warum Ethereum-Wale 2026 Positionen in Pepeto aufbauen

Das stärkste Presale-Projekt dieses Zyklus setzt genau dort an, wo Nutzer im Netzwerk am meisten verlieren: bei den Gebühren. Pepeto liefert keine Versprechen, sondern fertige Werkzeuge.

Der Gründer hat seine Karriere bei Binance verbracht, wo er Plattformen leitete, die täglich Milliarden abwickeln. PepetoSwap wurde gebaut, um die Gebühren zu beseitigen, die jedes Portfolio belasten, null Kosten auf jeden Swap, während Uniswap und PancakeSwap 0,3 Prozent pro Trade verlangen. Die Bridge nutzt Lock-and-Mint-Technologie, um Vermögenswerte kostenlos über Chains zu bewegen. Vor dem Start des Presale hat SolidProof jede Zeile des Codes auditiert und die Ergebnisse öffentlich gemacht, eine unabhängige Prüfung, die Käufern die Sicherheit der gesamten Architektur bestätigt.

Das erklärt, warum einige der größten Positionen in Pepeto von großen ETH-Wallets stammen. Sie kennen das Muster, weil sie es selbst erlebt haben: Ein früher Käufer investierte 6.200 Dollar in den Ethereum-Presale von 2014, eine Position, die heute laut On-Chain-Daten von Lookonchain über 80 Millionen Dollar wert ist. Sie wissen auch, dass der Kurs diese Art von Rendite von einer 325-Milliarden-Dollar-Basis nicht mehr liefern kann, und deshalb rotiert Kapital in Presales mit echten Produkten.

Pepeto neben das frühe Ethereum zu stellen ist mutig, doch die Basis stimmt überein: eine fertige Börse und eine Cross-Chain-Bridge. Dazu kommt eine Variable, die das Netzwerk in dieser frühen Phase nie hatte: die Meme-Coin-Viralität, die die ersten Shiba-Inu-Tage prägte, eine Kraft, die allein nach dem Listing Vervielfachungen hervorgebracht hat. Pepeto hat bereits 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und die Runden schließen schneller als bei jedem anderen neuen Projekt in diesem Zyklus. Der Presale-Preis bietet ein Renditepotenzial, das nach dem Listing in dieser Form nicht mehr existiert.

Fazit

Die Ethereum-Prognose zeigt nach oben, und alles, was auf dem Netzwerk aufbaut, steigt mit dem Kurs. Rekord-Zuflüsse bestätigen, dass institutionelles Geld zurück ist, und jeder Zyklus hat gezeigt, dass die größten Gewinne den Positionen gehören, die vor dem Bullenmarkt aufgebaut werden. Presales und Meme Coins haben zusammen mehr Millionäre hervorgebracht als der Rest des Krypto-Marktes, und Pepeto vereint beides in einer einzigen Position. Der Launch rückt näher, der heutige Presale-Preis gilt nur bis zum Listing, und auf der offiziellen Pepeto-Website läuft die Zeit.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Kurs Prognose für Ende 2026?

CoinDCX nennt 2.800 Dollar als September-Ziel und eine Jahresspanne von 2.596 bis 3.300 Dollar. Tom Lee setzt sein Ziel bei 6.000 Dollar, sofern Bitcoin 150.000 Dollar erreicht.

Was bietet der Pepeto Presale aktuell?

Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, SolidProof hat den Code vollständig auditiert und die Börse mit Bridge steht bereit. Ein Token kostet 0,000000188 Dollar. Alle Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.