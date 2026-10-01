Osnabrück (ots) -
Der frühere Bundesaußenminister Joschka Fischer (Grüne) hat die umstrittene Verleihung des Preises des Westfälischen Friedens an die Nato im Vorfeld der Übergabe an diesem Donnerstag in Münster verteidigt. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) sagte Fischer: "Eine gute Wahl, denn die Nato war während ihrer gesamten Existenzzeit ein Garant unserer Sicherheit und der entscheidende Bewahrer des Friedens in Europa im Innern wie nach außen." Die Entscheidung, das Militärbündnis mit dem Friedenspreis auszuzeichnen, sorgt seit Wochen für Diskussionen und trifft auf teils deutliche Kritik von Friedensinitiativen.
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