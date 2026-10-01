Ethereum Prognose: 71 % Q3-Rallye trifft auf die Marke, die seit Wochen kein Ausbruch schafft

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ETH hat im dritten Quartal 2026 rund 71 Prozent zugelegt und damit das stärkste Q3 in der Geschichte der zweitgrößten Kryptowährung verzeichnet. Nach drei Verlustquartalen in Folge überrascht diese Wende selbst erfahrene Marktteilnehmer. Am 29. September notiert Ethereum bei rund 2.709 Dollar und kämpft mit dem Widerstand bei 2.700 Dollar, der seit Wochen jeden Ausbruchsversuch stoppt. Analysten sehen Kursziele zwischen 2.800 und 6.000 Dollar zum Jahresende, doch die Spanne ist enorm. Die Ethereum Prognose für Q4 hängt davon ab, ob Käufer diese Hürde überwinden oder die Rallye hier endet. Dieser Artikel zeigt die Datenlage und eine Alternative, die abseits der großen Marktkapitalisierungen Kapital anzieht.

Ethereum Prognose 2026: Was hinter der stärksten Q3-Rallye aller Zeiten steckt

Ethereum ist im Q3 2026 um 71 Prozent gestiegen und hat den bisherigen Q3-Rekord von 66,5 Prozent aus 2025 übertroffen. Die Rallye beendete drei Verlustquartale mit jeweils zweistelligen Rückgängen. Bitcoin legte im selben Zeitraum nur 6 bis 10 Prozent zu, was die relative Stärke von ETH unterstreicht. Die letzte vergleichbare Wende leitete 2020 einen mehrjährigen Aufwärtstrend ein.

Die Zuflüsse in Spot-Ethereum-ETFs überschritten im Quartal 10 Milliarden Dollar, wie KuCoin berichtet. Unternehmen kauften ETH im Wert von über 15 Milliarden Dollar. Das Open Interest erreichte 30 Milliarden Dollar bei einem Long-Short-Verhältnis von 1,54. CoinDCX setzt das Oktober-Ziel bei 2.950 Dollar, während Changelly einen Dezember-Durchschnitt von 2.183 Dollar prognostiziert. Langfristige Halter zeigen laut Santiment mehr Überzeugung als im Juli 2025.

Am 29. September konsolidiert ETH bei 2.709 Dollar unter dem Widerstand. Eine 71-Prozent-Rallye liegt bereits hinter dem Kurs, und die technische Hürde zeigt, dass die leichte Phase vorbei ist. Wenn ein Coin nach einer solchen Rallye nicht weiterkommt, sucht das Kapital den Einstieg, der noch am Anfang steht.

Pepeto im Blick: Warum ein Presale während der ETH-Rallye Kapital anzieht

ETH hat 71 Prozent in Q3 geliefert, doch der Widerstand bei 2.700 Dollar zeigt, dass die leichte Phase vorbei ist. Wer aus demselben Zyklus ein Vielfaches holen will, braucht einen Einstieg, der nicht bereits 71 Prozent gelaufen ist.

Dasselbe Vertrauen, das die Q3-Rallye von ETH antreibt, hat auch 10,38 Millionen Dollar in den Pepeto-Presale gelenkt. Wenn große Coins sich erholen, fließt Kapital danach in frühe Einstiege, und Pepeto hat die Werkzeuge bereits im Einsatz, um davon zu profitieren. Der Vertragsscanner erkennt fehlerhaften Code in dem Moment, in dem ein Token gesucht wird. PepetoSwap führt Trades ohne Gebühren über drei Chains aus. Die Bridge bewegt Token zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gasgebühren. Jedes dieser Werkzeuge läuft bereits, keines steht auf einer Liste für die Zukunft.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde, sodass die Sicherheit der Verträge von einer unabhängigen Stelle bestätigt ist. Ein ehemaliger Binance-Experte für den operativen Betrieb leitet den Aufbau der Börse. Der Gründer, der den ursprünglichen Pepe Coin zu einer Kraft von 11 Milliarden Dollar gemacht hat, nutzte dasselbe Gesamtangebot von 420 Billionen Token und lieferte dabei kein einziges Produkt. Pepeto nutzt dasselbe Angebot, liefert aber die Börse, den Scanner und die Bridge.

Ein Einstieg von 500 Dollar zum aktuellen Preis von 0,000000188 Dollar ergibt rund 2,6 Milliarden Token. Sollte das Listing auch nur 10 Prozent der Marktkapitalisierung erreichen, die der ursprüngliche Pepe in der Spitze hatte, birgt diese Position ein Renditepotenzial, das große Marktkapitalisierungen nicht bieten können. Diese Rechnung ist der Grund, warum Kapital aus der ETH-Rallye in den Pepeto-Presale fließt. Alle Werkzeuge und den Zugang finden Interessierte auf der Projektseite von Pepeto.

Fazit

Die Ethereum Prognose für Q4 steht auf starkem Fundament, doch die 2.700-Dollar-Zone entscheidet über den nächsten Schritt. Wer mehr Spielraum sucht, findet in Pepeto eine andere Art von Gelegenheit. Ein Presale mit 10,38 Millionen Dollar, eine aktive Börse und derselbe Gründer hinter einem 11-Milliarden-Dollar-Meme-Imperium arbeiten an einem Projekt mit besseren Werkzeugen. Wer heute zum Presale-Preis einsteigt, positioniert sich dort, wo das Renditepotenzial am größten ist, bevor der Markt den Wert neu bewertet. Das Binance-Listing könnte der Moment sein, ab dem sich dieses Potenzial der frühen Käufer entfaltet. Die offizielle Pepeto-Website ist der letzte Zugang zu diesem Preis, denn mit dem Listing schließt sich das Fenster.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagt die Ethereum Prognose für Q4 2026?

ETH handelt bei 2.709 Dollar nach einer Q3-Rallye von 71 Prozent. Analysten sehen Kursziele zwischen 2.950 und 6.000 Dollar zum Jahresende. Der Widerstand bei 2.700 Dollar bleibt die Hürde vor einem Q4-Ausbruch.

Warum fällt der Name Pepeto neben Ethereum?

Pepeto ist ein Presale mit aktiver Börse, Bridge und Scanner. Ein Einstieg von 500 Dollar ergibt rund 2,6 Milliarden Token mit dem Potenzial für Renditen, die bei großen Coins nicht mehr möglich sind. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.