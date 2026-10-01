Solana Prognose überrascht: ETFs ziehen 80 Millionen an einem Tag, aber der Kurs reagiert kaum

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Die Solana Prognose steht vor einem Widerspruch, den kein Analyst erwartet hat. ETFs zogen am 25. September 80 Millionen Dollar an einem einzigen Handelstag an, den höchsten Tageswert seit Auflage der Produkte. In derselben Woche summierten sich die Zuflüsse auf 188 Millionen Dollar. Trotzdem pendelt SOL am 30. September um 119 Dollar, rund 59 Prozent unter dem Allzeithoch von 293 Dollar. Die ETF-Zuflüsse laufen seit 13 Wochen ohne Unterbrechung, und am 18. September senkte das Netzwerk die Slot-Time auf 250 Millisekunden. Institutionelles Kapital strömt in Rekordhöhe, doch der Kurs bewegt sich kaum. Dieser Artikel zeigt, was hinter der Lücke steckt und wo sich das Frühphasenfenster tatsächlich öffnet.

Solana Prognose September 2026: ETF-Rekorde treffen auf einen Kurs unter Allzeithoch

Am 25. September verzeichneten US-Spot-Solana-ETFs einen Rekordzufluss von 80 bis 87 Millionen Dollar, wie CryptoBriefing berichtete. Der Wert verdoppelte den bisherigen Tagesrekord von 33,5 Millionen Dollar aus dem August. In der Woche vom 21. bis 25. September summierten sich die Zuflüsse auf 188 Millionen Dollar, den höchsten Wochenwert seit Auflage der Produkte. Bitwises BSOL-Produkt übernahm 68 Prozent davon mit 128 Millionen Dollar. SOL-ETFs überholten XRP-Fonds bei den verwalteten Vermögenswerten und halten nun 1,93 Milliarden Dollar, wie CoinMarketCap meldete. Die kumulierten Nettozuflüsse seit der Auflage im Oktober 2025 überschritten die Marke von 1,6 Milliarden Dollar.

Am 18. September senkte das Mainnet die Slot-Time von 300 auf 250 Millisekunden. Die DeFi-TVL stieg von 4,7 Milliarden Dollar im August auf 6,7 Milliarden Ende September. Raydium-DEX-Gebühren stiegen über 30 Tage um 184 Prozent, Orca um 97 Prozent. SOL handelt am 30. September bei 118,78 Dollar über allen wichtigen täglichen EMAs. Der tägliche RSI liegt bei 62 und signalisiert Stärke, ohne den überkauften Bereich zu erreichen.

Changelly sieht den Monatsdurchschnitt bei 118 Dollar, CoinDCX prognostiziert 124 Dollar, InvestingHaven nennt einen Bullenfall von 225 Dollar. Doch SOL liegt 59 Prozent unter seinem Allzeithoch. Das bedeutet, dass selbst ein starker Anstieg prozentual begrenzt bleibt. Wenn etablierte Coins Jahre brauchen, um vergangene Höchststände zu erreichen, stellt sich die Frage, wo Vielfache entstehen, bevor der Markt hinsieht.

Warum hat Pepeto über 10 Millionen Dollar gesammelt, bevor die meisten davon gehört haben?

SOL zieht Milliarden an institutionellem Kapital an, doch selbst die bullischste Prognose bietet von hier aus eine Verdopplung. In früheren Zyklen kamen die größten Renditen nicht vom Marktführer, sondern von dem Projekt, das während des Aufbaus Kapital einsammelte. Pepeto ist kein Token, das auf ein Produkt wartet. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, und die Werkzeuge funktionieren heute.

PepetoSwap arbeitet mit einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap drei Dollar, auf PepetoSwap null. Wer 200 Trades über je 5.000 Dollar ausführt, spart 3.000 Dollar, die im eigenen Portfolio bleiben. Die Börse verarbeitet Market-, Limit- und DCA-Orders mit integriertem MEV-Schutz gegen Bot-Angriffe.

Die Cross-Chain-Bridge bewegt Token über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum in unter 60 Sekunden für null Dollar. Andere Bridges verlangen 15 bis 50 Dollar und sperren Mittel stundenlang. Beim Presale-Preis von 0,000000188 Dollar kaufen 1.000 Dollar über fünf Milliarden Token. Jede neue Phase startet höher, und die aktuelle nähert sich ihrem Ziel.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale startete, und diese unabhängige Prüfung beseitigt das Risiko, an dem die meisten Presales scheitern. Der Mitgründer entwickelte den originalen Pepe-Coin, ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team. Pepeto steht heute an dem Punkt, an dem SOL stand, bevor jemand den Namen kannte. Wer damals kaufte, vervielfachte seinen Einsatz.

Fazit

Die Solana Prognose zeigt eine Münze mit institutionellem Vertrauen, die aber noch eine Verdopplung braucht, um ihr altes Hoch zu sehen. Pepeto liefert mehr funktionierende Werkzeuge als die Coins, die damals Vermögen schufen, und der Presale-Preis liegt dort, wo Vielfache beginnen. Die Börse, die Bridge und das Audit funktionieren jetzt, nicht auf einer Roadmap. Mehr als 10,38 Millionen Dollar flossen in einem Monat voller Unsicherheit ein, weil diese Käufer die Rechnung bereits gemacht haben. Die Phase auf der offiziellen Pepeto-Website füllt sich, und jeder Tag ohne Einstieg ist ein Tag näher am Ende dieses Fensters.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wo steht SOL Ende September 2026?

SOL handelt bei 119 Dollar, 59 Prozent unter dem Allzeithoch. Changelly sieht 118 Dollar im Schnitt, CoinDCX 124 Dollar. ETF-Zuflüsse erreichten 188 Millionen Dollar pro Woche.

Warum zieht Pepeto Aufmerksamkeit auf sich?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar gesammelt, bevor ein Börsen-Chart existiert. Die Börse und Bridge funktionieren bereits. Alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.