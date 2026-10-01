Ethereum Prognose: Warum der zweite Golden Cross den Oktober entscheiden könnte

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ETH hat zum zweiten Mal in diesem Monat ein Golden Cross im Tageschart gebildet, und die meisten Anleger haben es noch nicht bemerkt. Der Kurs steht am 30. September bei 2.676 Dollar, knapp unter dem Widerstand bei 2.800 Dollar. Am 29. September endete eine siebentägige Serie von ETF-Zuflüssen mit einem Abfluss von 2,81 Millionen Dollar. Gleichzeitig beschrieb Vitalik Buterin Ethereum als künftigen kryptografischen Weltcomputer. Das Glamsterdam-Upgrade startet am 6. Oktober sein Testnet auf Sepolia, und der heutige PCE-Inflationsbericht könnte den gesamten Kryptomarkt bewegen. Wer die Aussichten für ETH im Oktober verstehen will, muss diese Signale zusammen lesen.

Was verrät der zweite Golden Cross über die Ethereum Prognose im Oktober?

Der zweite Golden Cross entstand, als der 50-Tage-EMA den 200-Tage-EMA erneut von unten kreuzte. CoinDCX setzt das Kursziel bei 2.800 Dollar, mit einer Spanne von 2.596 bis 2.950 Dollar. Am 30. September notiert ETH bei 2.676 Dollar und sitzt fast genau auf seinem täglichen Pivotpunkt bei 2.671 Dollar. Der Widerstand bei 2.739 bis 2.804 Dollar hat den Kurs in der letzten Septemberwoche mehrfach gestoppt, während die Unterstützung bei 2.635 Dollar hält. Für Oktober hebt CoinDCX das Ziel auf 2.950 Dollar an, mit einer möglichen Spanne bis 3.100 Dollar.

Am 29. September flossen 2,81 Millionen Dollar aus den US-Spot-Ethereum-ETFs ab, wie BeInCrypto berichtet. Damit endete eine Zufluss-Serie von sieben Tagen mit rund 850,8 Millionen Dollar. Der stärkste Tag war der 21. September mit 269,98 Millionen Dollar. Institutionelles Geld nimmt Ethereum in diesem Quartal ernst.

Am 27. September erklärte Vitalik Buterin, dass Hegotá wahrscheinlich Ethereums letzter normaler Fork wird, bevor Quantensicherheit und rekursive STARKs die Roadmap übernehmen. Das Glamsterdam-Upgrade aktiviert sein Sepolia-Testnet am 6. Oktober. Der PCE-Bericht um 14:30 Uhr MESZ ist der nächste Volatilitätsauslöser, doch wer Renditen sucht, die ETH bei seiner Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann, schaut bereits auf ein viel früheres Stadium.

Warum gehört Pepeto zur Ethereum Prognose im Oktober 2026?

850 Millionen Dollar an ETF-Zuflüssen in einer Woche beweisen, dass institutionelles Geld ETH kauft. Doch ETH braucht 233 Milliarden Dollar an neuem Kapital, nur um sich zu verdoppeln. In jeder Phase dieses Marktes lag das explosivste Wachstum nicht beim Platzhirsch, sondern beim Projekt, das die Masse noch nicht auf dem Schirm hatte.

Pepeto ist bereits live und wartet nicht auf einen Start. Seine Börse PepetoSwap arbeitet mit einer Swap-Gebühr von 0,00 Prozent. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar und auf PancakeSwap 2,50 Dollar. Auf PepetoSwap kostet derselbe Trade nichts. Bei 200 Trades à 5.000 Dollar summiert sich der Unterschied auf 3.000 Dollar bei Uniswap gegenüber null bei Pepeto. Das ist echtes Geld, das in der eigenen Wallet bleibt.

Der Presale-Preis liegt bei 0,000000188 Dollar, und mehr als 10,38 Millionen Dollar an Frühkäufern sind bereits investiert. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, was das größte Risiko bei neuen Token beseitigt: einen fehlerhaften Smart Contract. Der Mitgründer hat den ursprünglichen Pepe Coin entwickelt. Ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Entwicklerteam. Diese Kombination stellt Pepeto in eine Kategorie, die kein anderer Meme Coin in diesem Jahr erreichen kann.

Der Token-Scanner prüft 42 Risikopunkte in jedem Smart Contract. Er testet auf versteckte Mint-Funktionen, verdeckte Besitzerrechte und gefälschte Sperren, bevor ein Trader auch nur einen Cent sendet. Die Bridge bewegt Token über fünf Chains in unter 60 Sekunden bei null Gebühren. Ein Binance-Listing rückt näher, und jeder Börseneintritt bei Meme Coins hat bisher den Preis am ersten Tag neu geschrieben. 10,38 Millionen Dollar im Presale sind kein Zufall, sie sind ein Signal.

Ist die Ethereum Prognose nur der Anfang?

Das Golden Cross und die ETF-Zuflüsse zeichnen ein klares Bild für ETH. Doch die Rechnung, die viele übersehen, ist einfach: ETH braucht 233 Milliarden Dollar, nur um sich zu verdoppeln. Pepeto braucht einen Bruchteil davon. Der Pepe-Mitgründer, die Live-Börse, der geprüfte Code und ein Binance-Listing machen Pepeto zu dem Projekt, das bereits funktioniert, bevor die Masse es entdeckt. Wer ETH bei 400 Dollar gekauft hat, hat nicht auf Erlaubnis gewartet. Die offizielle Pepeto-Website ist noch offen. Die Tür schließt sich mit jeder Presale-Phase, die endet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was erwarten Analysten für ETH im Oktober 2026?

CoinDCX setzt das Oktober-Ziel bei 2.950 Dollar mit einer Spanne von 2.600 bis 3.100 Dollar. Das Glamsterdam-Upgrade und der zweite Golden Cross stützen diese Einschätzung.

Was macht Pepeto als Presale-Projekt besonders?

Pepeto bietet mit PepetoSwap eine aktive Börse bei null Prozent Gebühren, einen von SolidProof geprüften Smart Contract und ein Team um den Pepe-Coin-Mitgründer. Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.