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Heute stimmen die Aktionäre von Armada Acquisition Corp. II darüber ab, ob die größte börsennotierte XRP-Treasury der Welt auf der Nasdaq entsteht. XRP handelt bei rund 1,50 Dollar und liegt 59 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,65 Dollar. Evernorth Holdings hält mindestens 473 Millionen XRP im Wert von rund 710 Millionen Dollar, die bei Zustimmung in ein reguliertes Börsenvehikel wandern. XRP konsolidiert zwischen 1,45 und 1,65 Dollar, während im Hintergrund große Entscheidungen fallen. Die Frage ist nicht mehr, ob Institutionen eintreten, sondern wo der größte Hebel liegt. Dieser Artikel ordnet die Krypto News rund um XRPN ein und zeigt, welches Projekt den Werttransfer zwischen Chains bereits gelöst hat.

Krypto News: Was die Evernorth-Abstimmung für XRP und den gesamten Markt bedeutet

Am 30. September 2026 stimmen die Aktionäre der Armada Acquisition Corp. II über eine Fusion ab, die Evernorth Holdings auf die Nasdaq bringen soll, wie Yahoo Finance berichtete. Bei Zustimmung würde das fusionierte Unternehmen unter dem Ticker XRPN gelistet. Evernorth hält mindestens 473 Millionen XRP im Wert von rund 710 Millionen Dollar. Das Geschäftsmodell gleicht dem einer digitalen Treasury-Gesellschaft, die Kryptowährungen auf ihrer Bilanz hält und über Kapitalerhöhungen aufstockt.

XRP notiert am 30. September bei rund 1,50 Dollar und hat in 30 Tagen etwa 7 Prozent zugelegt, wie The Crypto Basic meldete. Der Token bleibt 59 Prozent unter dem Allzeithoch von 3,65 Dollar. Analyst EGRAG ordnet die aktuelle Struktur als Konsolidierung zwischen 1,45 und 1,65 Dollar ein. Im September stieg XRP kurzzeitig auf 1,68 Dollar, fiel dann auf rund 1,50 Dollar zurück.

Selbst bei Genehmigung reicht Evernorths Liquidität für weniger als 0,3 Prozent des gesamten XRP-Angebots. Die Listung bietet einen regulierten Zugang für Aktionäre, die über eine Nasdaq-Aktie an XRP partizipieren wollen. Eine Treasury-Gesellschaft kauft weiter, solange sie neue Aktien ausgeben kann. XRP braucht anhaltende Nachfrage, um die Lücke zum Allzeithoch zu schließen, und bei über 80 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung dauert das Monate. Die eigentliche Krypto News hinter der Schlagzeile: Der größte Hebel liegt dort, wo Infrastruktur vor dem Börsenlisting fertig wird.

Pepeto: Warum eine kostenlose Bridge fünf Chains verbindet, während Banken noch testen

Ein institutionelles Vehikel wie XRPN erleichtert den Kauf von XRP, verändert aber kaum den Kurs eines Tokens mit über 80 Milliarden Dollar Bewertung. Wer die Phase sucht, in der ein Listing den größten Unterschied macht, muss auf Projekte schauen, die ihre Infrastruktur vor dem ersten Handelstag fertigstellen. Pepeto gibt genau diese Möglichkeit an jeden weiter, auf fünf Chains und ohne Gebühren.

Der Presale hat bisher über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Käufer können mit ETH, USDT, BNB oder per Karte zahlen. Seit Jahren gehört der Transfer von Token zwischen Blockchains zu den größten Schwachstellen im Kryptobereich. Konkurrierende Bridges verlangen zwischen 15 und 50 Dollar pro Transaktion, und ein einzelner Transfer kann sich über Stunden ziehen. Ein fehlgeschlagener Transfer sperrt die Mittel bei manchen Anbietern dauerhaft.

Pepetos Bridge löst jedes dieser Probleme. Die Coins werden zuerst in einem geprüften Vertrag auf der Ausgangs-Chain gehalten. Nachdem die Chain diese Sperre bestätigt, wird eine entsprechende Menge auf der Ziel-Chain erzeugt. Kein Mittelsmann hält die Mittel, und das Gesamtangebot bleibt auf allen Chains identisch. Falls ein Transfer fehlschlägt, wird die Sperre automatisch rückgängig gemacht. Das Entwicklerteam umfasst einen ehemaligen Binance-Experten, und SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Presales geprüft und verifiziert, sodass Käufer auf eine unabhängig bestätigte Sicherheitsgrundlage vertrauen können.

Die Schritte sind einfach: Arbitrum, Base, Solana, BNB Chain oder Ethereum auswählen, mit einer Bridge-Gebühr von 0 Dollar senden und nur Gas bezahlen, und der Transfer landet in unter 60 Sekunden. Ein einzelner Token kostet derzeit 0,000000188 Dollar. Wer jetzt kauft, sichert sich den niedrigsten Einstieg, bevor die erwartete Binance-Listung den Preis auf ein völlig anderes Niveau heben kann. Frühe Presale-Käufer haben bei vergleichbaren Projekten die größten Renditen erzielt, und genau dieses Fenster ist jetzt offen.

Fazit

Die XRPN-Abstimmung ist die Krypto News der Woche, doch bei über 80 Milliarden Dollar Bewertung bleibt das Renditepotenzial von XRP begrenzt. Pepeto liefert schnellen, kostenlosen Werttransfer über fünf Chains und bietet Käufern im Presale den niedrigsten Einstieg vor der erwarteten Binance-Listung. Wer jetzt einsteigt, kauft vor dem Moment, in dem das Listing das Renditepotenzial freisetzt. Jede Woche bringt den Presale näher an sein Ende und den Preis näher an die nächste Stufe. Den aktuellen Stand finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was bedeutet die Evernorth-Abstimmung für XRP?

Bei Zustimmung entsteht unter dem Ticker XRPN die weltweit größte börsennotierte XRP-Treasury auf der Nasdaq, was institutionellen Anlegern regulierten Zugang über eine Aktie gibt.

Warum fällt Pepeto im Zusammenhang mit Krypto News auf?

Pepeto bietet eine funktionierende Bridge über fünf Chains mit 0 Dollar Gebühr, der von SolidProof geprüfte Presale läuft, und die erwartete Binance-Listung steht bevor. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.