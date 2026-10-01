Neue Bohrkatalysatoren...: Fast 1.000 g/t Gold über 0,6 Meter: Zwei Goldunternehmen vor neuen Meilensteinen!

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Discovery Mining zielt in Timmins langfristig auf mehr als 500.000 Unzen Gold pro Jahr. Southern Cross meldet 972 g/t Gold über 0,6 m und macht im Lizenzverfahren Fortschritte.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Discovery Mining Ltd. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Discovery Mining Ltd. und Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 01.10.2026, 5:30 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Die Staatsverschuldung der 38 OECD-Staaten stieg laut n-tv von 22,5 Billionen US-Dollar im Jahr 2007 auf 61 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 - nahezu eine Verdreifachung¹. Solche nominalen Summen zeigen für sich genommen nicht die Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Zugleich kaufen Zentralbanken weiter Gold: Der World Gold Council meldete für Juli 2026 Nettozukäufe von 23 Tonnen, auch wenn einzelne Zentralbanken Gold verkauften.³ Als Reserveasset begründet physisches Gold kein Forderungsrecht gegenüber einem einzelnen staatlichen oder privaten Schuldner.

Dabei wird Gold neben einer möglichen Absicherung gegen Inflation und Währungsrisiken auch unter dem Gesichtspunkt der Portfoliodiversifizierung betrachtet. Die Entwicklung der goldbesicherten ETFs passt in dieses Bild: Nach Angaben des World Gold Council flossen im August 2026 rund 18 Mrd. US-Dollar in physisch besicherte Gold-ETFs - der zweitgrößte monatliche Zufluss nach Wert seit Beginn der Aufzeichnungen.² Am 28. September gab der Goldpreis jedoch um rund 4% nach und erreichte ein Mehrwochentief; steigende Renditen und Zinserwartungen belasteten das Edelmetall.4

Für Goldanleger rückt neben der kurzfristigen Entwicklung des Edelmetallpreises die Frage in den Vordergrund, welche Unternehmen von der strukturellen Goldnachfrage profitieren könnten. Die folgenden Meldungen betreffen zwei unterschiedliche Profile: einen Goldproduzenten mit Ausbauplänen und einen Gold-Antimon-Explorer mit neuen Bohrergebnissen.

Discovery Mining: Produktion, Kidd und Wachstum!

Discovery Mining (WKN: A42FT5) ist bereits ein goldproduzierendes Unternehmen. Die diesjährige Aufnahme in den TSX30 dokumentiert die starke historische Kursentwicklung. Die von TMX veröffentlichte Liste erfasst die 30 Unternehmen mit der besten dividendenbereinigten Aktienkursentwicklung in den drei Jahren bis zum 30. Juni 2026.

In diesem Zeitraum erzielte Discovery eine dividendenbereinigte Aktienkursperformance von 934%und belegte Rang 6.

Quelle: TMX; https://www.tsx.com/en/news?id=1186

Die TSX30-Auszeichnung fällt in eine Phase, in der Discovery die Kidd-Akquisition abgeschlossen, seine Landposition und Infrastruktur erweitert und zugleich seine Investitionen in die weitere Entwicklung der Betriebe ausgeweitet hat.

Daten-Quelle: Discovery Mining; Eigene Darstellung

Die Transformation vom ehemals silberfokussierten Unternehmen zum diversifizierten Edelmetallproduzenten wurde mit der Umbenennung von Discovery Silver in Discovery Miningformalisiert. Die rechtliche Namensänderung wurde am 29. Juni 2026 wirksam; der Handel unter dem neuen Namen begann an der TSX am 3. Juli 2026. Das Produktionsprofil umfasst Gold aus dem Porcupine-Komplex sowie Kupfer, Zink und Silber aus den Kidd-Betrieben. Für das Gesamtjahr 2026 gilt weiterhin die Unternehmens-Guidance von 260.000 bis 300.000 Unzen Gold. Die Guidance blieb bei den Q2-Zahlen unverändert. Die Goldproduktion soll in der zweiten Jahreshälfte stärker ausfallen; die Guidance enthält noch keine aktualisierten Annahmen zu den im Juni übernommenen Kidd-Operations.

Neben der laufenden Produktion und vorhandenen Infrastruktur verfolgt Discovery eine Wachstumsstrategie, die auf eine Steigerung von Produktion, Ressourcenbasis und Verarbeitungskapazitäten ausgerichtet ist.

Verstärkung für die nächste Wachstumsphase!

Mit der Ernennung von William "Bill" Shaver in den Verwaltungsrat hat Discovery (WKN: A42FT5) seine Führungsgremien erweitert. Shaver verfügt über mehr als sechs Jahrzehnte Erfahrung in Management, Minenbau, Betrieb und Minendesign. Er war Mitgründer der Dynatec Corporation.

Ewan Downie, Gründer von i-80 Gold und Premier Gold Mines, wurde zum Advisor von Tony Makuch, President, CEO und Chairman von Discovery, ernannt.

Parallel dazu beförderte Discovery mehrere Führungskräfte:



Quelle: Discovery Mining

Nach Unternehmensangaben spiegeln die Beförderungen die wachsenden Verantwortlichkeiten des Teams im Zuge der Wachstumspläne wider. Zusammengenommen deuten die Ernennungen und Beförderungen darauf hin, dass Discovery die operative und organisatorische Grundlage für seine Wachstumspläne ausbaut.

Southern Cross Gold: Hochgradige Treffer und Fortschritt im Genehmigungsverfahren!

Mit den Ergebnissen von fünf neuen Bohrlöchern auf dem zu 100% unternehmenseigenen Gold-Antimon-Explorationsprojekt "Sunday Creek' in Victoria, Australien, meldet Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) eine weitere Ausdehnung der hochgradigen Bereiche "Apollo' und "Apollo East'. Besonders hervorzuheben ist nach Unternehmensangaben SDDSC222W1 mit 0,6 m und 993,2 g/t Goldäquivalent (AuÄq; 972,0 g/t Au und 8,9% Sb) in 808,5 m Bohrtiefe. Der Abschnitt wird als neuntbester zusammengesetzter Treffer bei "Sunday Creek' eingeordnet und erweiterte die bekannte vertikale Ausdehnung der A130-Aderstruktur um etwa 40 Meter.

Nahaufnahme der mineralisierten Quarz-Stibnit-Ader in Bohrung SDDSC222W1 mit gut verteiltem sichtbarem Gold entlang der gesamten Ader.



Quelle: Southern Cross Gold

Gleichzeitig rückt die hochgradige Mineralisierung bei "Apollo East' näher an die Oberfläche. Die Bohrungen SDDSC223 und SDDSC227 erweiterten die dortigen Aderstrukturen in Richtung Oberfläche. SDDSC223 lieferte 0,10 Meter mit 97,6 g/t Au und 1,7% Sb ab 280,5 m Bohrtiefe - rund 144 Meter unterhalb der Oberfläche.

SDDSC227 durchteufte 5,1 m mit 27,2 g/t AuÄq (18,4 g/t Au und 3,7% Sb), einschließlich 2,6 m mit 51,1 g/t AuÄq. Hinzu kamen einzelne schmale Teilintervalle mit 186,0 g/t Au und 116,0 g/t Au. Der separate Abschnitt mit 0,8 m und 10,8 g/t AuÄq (7,8 g/t Au und 1,3% Sb) stellt laut Southern Cross (WKN: A40QY8) den östlichsten signifikanten Abschnitt im Hauptprojekt "Sunday Creek' dar. Er liegt etwa 110 m unterhalb der Oberfläche und direkt im Einfallen unter einer im Jahr 2021 im Graben MTSC001 an der Oberfläche identifizierten Gold-Antimon-Mineralisierung. Southern Cross interpretiert ihn als deren Fortsetzung im Einfallen.

Auch die Antimongehalte sind relevant. Nach Angaben von Southern Cross zeigen die Ergebnisse aus "Apollo East' hohe Gold- und Antimongehalte auch in flacheren Bereichen. In SDDSC227 wurden unter anderem 116,0 g/t Au mit 32,5% Sb über 0,5 m sowie 186,0 g/t Au mit 5,2% Sb über 0,2 m ermittelt.

Mining-Licence-Antrag: formaler Meilenstein im Verfahren!

Am 22. September 2026 nahm Resources Victoria den Antrag MIN009040 auf eine Mining Licence als vollständig an. Er betrifft rund 30,7 Hektar um die historischen Golden-Dyke-Arbeiten auf firmeneigenem Land, nicht das gesamte Sunday-Creek-Projekt. Die Annahme des Antrags bedeutet weder, dass die Lizenz bereits erteilt ist, noch dass Southern Cross mit dem Minenbetrieb beginnen darf. Dafür sind zusätzlich ein Planning Permit und ein genehmigter Mine Work Plan erforderlich. Die Antragsseite von Resources Victoria ist online; Southern Cross hatte Zeitungsanzeigen für die Woche ab dem 28. September angekündigt. Innerhalb von 14 Tagen nach Annahme muss das Unternehmen die Anzeige in einer Lokalzeitung und einer landesweit erscheinenden Zeitung veröffentlichen. Die öffentliche Bekanntmachung ist nach Unternehmensangaben auf mindestens 21 Tage angelegt. Stellungnahmen oder Einwendungen sind innerhalb von 21 Tagen nach der letzten Anzeige möglich. Danach prüft Resources Victoria die Eingaben und empfiehlt dem zuständigen Minister eine Entscheidung. Laut Southern Cross soll dieser innerhalb von 120 Tagen nach Annahme des Antrags über Erteilung oder Ablehnung entscheiden.

Fazit: Die nächsten Meilensteine können kommen!

Die Aufnahme von Discovery Mining (WKN: A42FT5) in das TSX30-Ranking spiegelt die starke dividendenbereinigte Aktienkursentwicklung der vergangenen drei Jahre. Zugleich verfolgt das Unternehmen die Vision, die jährliche Goldproduktion im Timmins Camp langfristig auf mehr als 500.000 Unzen zu steigern und sein 100% unternehmenseigenes Silberprojekt "Cordero' in Mexiko weiterzuentwickeln.

Southern Cross Gold Consolidated (WKN: A40QY8) meldet bei "Sunday Creek' hochgradige Gold- und Antimonabschnitte und hat mit der vollständigen Annahme des Mining-Licence-Antrags einen weiteren formalen Verfahrensschritt erreicht.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

¹ n-tv.de, "Mit 40 Billionen in der Kreide: US-Defizit treibt Staatsverschuldung weltweit massiv", 21. September 2026: https://www.n-tv.de/politik/US-Defizit-treibt-Staatsverschuldung-weltweit-massiv-id31328632.html

² World Gold Council, "Global demand drives record holdings", 9. September 2026: https://www.gold.org/goldhub/research/gold-etfs-holdings-and-flows/2026/09

³ World Gold Council, "Central Bank Gold Statistics: Central banks make positive headlines on gold", 3. September 2026: https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/09/central-bank-gold-statistics-central-banks-make-positive-headlines-gold

4 Reuters, "Gold hits seven-week low as oil surge fuels rate hike bets", 28. September 2026: https://www.reuters.com/world/india/gold-drops-more-than-1-us-rate-hike-bets-2026-09-28/

Unternehmensquellen:

Discovery Mining, "Discovery Completes Acquisition of Kidd Operations", 1. Juni 2026: https://www.dsvmining.com/English/news-media/press-releases/press-releases-details/2026/Discovery-Completes-Acquisition-of-Kidd-Operations/default.aspx; Discovery Mining, "Discovery's New Name Receives TSX Approval", 1. Juli 2026: https://www.dsvmining.com/English/news-media/press-releases/press-releases-details/2026/Discoverys-New-Name-Receives-TSX-Approval/default.aspx; Discovery Mining, Q2-2026-Ergebnisbericht, 13. August 2026: https://dsvmining.com/English/news-media/press-releases/press-releases-details/2026/Discovery-Reports-Record-Revenue-Strong-Year-Over-Year-Earnings-Growth-in-Q2-2026/default.aspx; Discovery Mining, Mitteilung zu Managementänderungen vom 7. September 2026; Southern Cross Gold Consolidated Ltd., "Southern Cross Gold Drills 0.6 m @ 972 g/t Gold in Apollo and Drills Easternmost Mineralization", 2. September 2026, https://www.newsfilecorp.com/release/312497/Southern-Cross-Gold-Drills-0.6-m-972-gt-Gold-in-Apollo-and-Drills-Easternmost-Mineralization; Southern Cross Gold Consolidated Ltd., "Southern Cross Gold Lodges Mining Licence Application at Sunday Creek", 23. September 2026, https://www.newsfilecorp.com/release/315603/Southern-Cross-Gold-Lodges-Mining-Licence-Application-at-Sunday-Creek. Introbild: KI-generierte Symbolabbildung.

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