Berlin (ots) -Jeden Monat ein Sachbuch im Briefkasten, eine aktive Community und ein Videocall mit den Autor:innen oder Expert:innen - gegründet von Sachbuch-Influencer Tobias Milbrandt. Zum Auftakt liest der Club das neue Buch von John Strelecky.Mit dem "der business book club" startet heute ein Buchclub, der sich ausschließlich Sachbüchern widmet. Ins Leben gerufen haben ihn der Sachbuch-Bookfluencer und Autor Tobias Milbrandt und Social Media Experte und manager magazin Bestseller-Autor Hans Neubert. Das Abo-Modell verbindet drei Bausteine: Jeden Monat erhalten die Mitglieder ein ausgewähltes Sachbuch direkt nach Hause, in einer Community tauschen sie sich laufend über die Lektüre aus, und zu jedem Buch gibt es einen gemeinsamen Videocall mit der Autorin oder dem Autor oder verschiedenen Expert:innen. Den Auftakt macht John Strelecky, Autor von "Das Café am Rande der Welt", mit seinem neuen Buch "Die 1-Minuten-Methode: Der einfache Weg zu dem Leben, das du dir wünschst". Im November stellt sich Strelecky in einem Q&A-Call den Fragen der Mitglieder.Lesen mit Rhythmus, Gemeinschaft und direktem Draht zu den Autor:innenViele Menschen nehmen sich vor, mehr Sachbücher zu lesen, doch im Alltag bleibt das Buch oft ungelesen liegen. Genau hier setzt der "der business book club" an. "Die meisten Sachbücher scheitern nicht am Inhalt, sondern daran, dass niemand sie zu Ende liest", sagt Tobias Milbrandt. "Wir geben dem Lesen einen festen Rhythmus, einen Termin und eine Gemeinschaft. Und wer weiß, dass er am Ende des Monats mit dem Autor oder der Autorin persönlich sprechen kann, liest anders: aufmerksamer, neugieriger, mit echten Fragen im Kopf."Hans Neubert ergänzt mit Blick auf den Mehrwert für Berufstätige: "Gerade im stressigen Arbeitsalltag geht das kontinuierliche Lernen oft unter. Unser Ziel war es, ein Format zu schaffen, das nicht nur Wissen liefert, sondern es greifbar und direkt anwendbar macht. Durch den Austausch auf Augenhöhe in unserer Community und den echten Dialog mit den Köpfen hinter den Bestsellern."So funktioniert der ClubMitglieder zahlen einen monatlichen Abopreis von 30 Euro. Darin enthalten ist das jeweilige Buch des Monats, das per Post im Briefkasten landet. Parallel dazu bietet eine Community Raum für den Austausch unter allen Mitgliedern, von ersten Leseeindrücken bis zu konkreten Umsetzungsideen. Darüber hinaus sind weitere Aktionen geplant, darunter z. B. Live-Lesungen, Treffen vor Ort und Leseimpulse. Das Highlight jedes Monats ist der Videocall mit der Autorin oder dem Autor, in dem die Mitglieder ihre Fragen direkt stellen können."Digitale Netzwerke bieten heute unglaubliche Möglichkeiten, um Menschen mit gleichen Interessen zusammenzubringen", so Hans Neubert über den Community-Aspekt. "Wir vernetzen Leserinnen und Leser über ganz Deutschland hinweg zu einer lebendigen Gruppe, in der gelesenes Wissen nicht im Regal verstaubt, sondern gemeinsam auf die Straße gebracht wird. Das ist genau die Art von Gemeinschaft, von der im digitalen Zeitalter wieder geträumt wird."Zum Start: John StreleckyMit John Strelecky gewinnt der Club zum Auftakt einen der erfolgreichsten Sachbuchautoren im deutschsprachigen Raum. Sein Debüt "Das Café am Rande der Welt" steht in Deutschland seit 2015 auf der Spiegel-Bestsellerliste seiner Kategorie. In seinem neuen Buch, das am 29. Oktober 2026 bei dtv erscheint, zeigt Strelecky, wie sich das eigene Leben schrittweise in Richtung Wunschleben lenken lässt - mit einer einzigen neu gestalteten Minute pro Tag. Der gemeinsame Q&A-Call mit dem Autor findet am 23. November statt."Für den Start wollten wir ein Buch, das sofort ins Handeln bringt, und einen Autor, der Millionen Menschen zum Nachdenken über ihr Leben gebracht hat", so Milbrandt. "Dass John Strelecky direkt mit unseren Mitgliedern spricht, zeigt, was dieser Club sein soll: nah an den Büchern und nah an den Menschen, die sie schreiben."Für wen der Club gedacht ist"der business book club" richtet sich an alle, die gern Sachbücher lesen oder sich vorgenommen haben, es häufiger zu tun, insbesondere an Berufstätige, Selbstständige und Führungskräfte, die Wissen aus Büchern in ihren Alltag übertragen wollen. Die Anmeldung ist ab sofort unter https://www.derbusinessbookclub.com/ (https://www.derbusinessbookclub.com/?utm_source=gemini) möglich.Pressekontakt:Milbrandt & Neubert Buchclub GbR(Betreiberin von "der business book club")Gesellschafter / Vertreten durch:Tobias MilbrandtHans NeubertTelefon: +49 176 268 124 04E-Mail: businessbookclub@gmx.deOriginal-Content von: Milbrandt & Neubert Buchclub GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183529/6362509