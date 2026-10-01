Polymerase-Technologie zur Reduzierung von Stutter-Artefakten liefert eindeutigere Elektropherogramme für eine schnellere und präzisere Mischspurenanalyse

Promega Corporation hat das Paradyme 27GY STR-System lanciert, das erste kommerziell erhältliche Short Tandem Repeat(STR)-Analyse-Set, in das die Polymerase zur Reduzierung von Stutter-Artefakten (Reduced-Stutter Polymerase, RSP) des Unternehmens integriert ist. Dieses neuartige, von Promega entwickelte Enzym reduziert deutlich die häufigste Art verwirrender Artefakte bei der forensischen DNA-Analyse. Das Ergebnis ist eine um den Faktor 8 reduzierte Stutter-Signalintensität und dadurch eindeutigere Elektropherogramme, eine zuverlässigere Bestimmung der Anzahl der Beitragenden und eine bessere Ermittlung der Personen mit einem geringeren DNA-Beitrag zur Mischspur. Letztendlich führt dies zu einer schnelleren und zuverlässigeren Interpretation der Mischspur und ermöglicht die Interpretation komplexerer Mischspuren, wodurch Labore mehr Fälle bearbeiten und Arbeitsrückstande reduzieren können.

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"Das ist das erste forensische STR-Analyse-Set, das Stutter praktisch an der Quelle eliminiert", sagte Tim Kupferschmid, leitender Direktor für genetische Identität bei der Promega Corporation. "Das Paradyme 27GY STR-System ermöglicht die Dekonvolution von Mischspuren und verändert damit grundlegend die Ergebnisse, die Analysten an Forschende weitergeben können."

Das Set wurde für das Spectrum CE-System und das Spectrum Compact CE-System entwickelt. Promega ist der erste Hersteller, der ein Kapillarelektrophoreseinstrument entwickelt und lanciert, das in der Lage ist, eine 8-Farben-STR-Analyse durchzuführen.

Reduzierte Stutter-Artefakte bei der forensischen DNA-Analyse

Stutter war jahrzehntelang eine große Herausforderung bei der forensischen DNA-Analyse. Wird DNA mit der Taq-Polymerase amplifiziert, rutscht das Enzym gelegentlich über wiederholte Sequenzen, wodurch eine neue, kürzere Sequenz entsteht. Wird die Mischspur durch Kapillarelektrophorese analysiert, zeigt das dadurch resultierende Elektropherogramm ein zusätzliches Peak, das eine Wiederholung kürzer und manchmal eine Wiederholung länger ist als das ursprüngliche Peak. Diese zusätzlichen Peaks führen zu Problemen bei der Analyse, wenn eine Mischspur DNA von mehreren Beitragenden enthalten könnte. Es lässt sich nur schwer bestimmen, ob ein Peak durch Stutter verursacht wurde oder ein Allel einer Person mit geringerem DNA-Beitrag darstellt.

Das im Paradyme 27GY STR-System enthaltene Enzym soll ein Rutschen bei der Amplifikation sich widerholender DNA-Sequenzen, das bei der forensischen DNA-Analyse häufig auftritt, minimieren. Das Enzym reduziert die Stutter-Signalintensität im Vergleich zu vorhandenen Systemen um durchschnittlich das Achtfache, sodass sie häufig nicht vom Basislinienrauschen des Instruments zu unterscheiden ist. Dadurch wird eine wichtige Quelle der Unsicherheit bei der forensischen Fallarbeit minimiert. In der Folge können Labore schlüssige Ergebnisse für komplexe Mischspuren liefern, präzisere Profile für die Fallarbeit und Datenbanken generieren und die Bearbeitungszeit bei der Mischspurenanalyse verringern.

Promega stellte das neuartige entwickelte Enzym erstmals beim International Symposium on Human Identification im Jahr 2024 vor.

Vorteile des Paradyme 27GY STR-Systems

Das Paradyme 27GY STR-System ist ein 8-Farben-Multiplexanalysesystem mit 23 autosomalen STR-Loci, Amelogenin und wichtigen Y-STR-Loci, das die Anforderungen an CODIS-Kernloci sowie das erweiterte CODIS-Framework unterstützt, das von Kriminallaboren in den Vereinigten Staaten und weltweit eingesetzt wird.

Zu den Systemvorteilen gehören:

Durchschnittliche Reduktion der Stutter-Signalintensität um den Faktor 8 für eindeutigere Profile bei der Amplifikation

Geringere Datenbearbeitung und dadurch bedingte Zeiteinsparungen bei der Analyse

Reduzierte Stutter-Artefakte und Y-STR-Loci für eine präzisere Bestimmung der Anzahl der Beitragenden

Höhere Zuverlässigkeit der Interpretation bei komplexeren Mischspuren für weniger Ermüdung der Analysten und problemlosere sekundäre technische Prüfung

Bessere Ermittlung der Personen mit einem geringeren DNA-Beitrag zu Mischspuren

Amplifizierung von mehr Loci aus degradiertem Spurenmaterial unter Verwendung von 8-Farben-Multiplex mit verkürzten Amplikons

Peaks zur Qualitätsbewertung, die eine fundiertere Bewertung des Amplifikationserfolgs und Behebung von Problemen bei der Mischspurenqualität unterstützen

Promega bietet forensischen Organisationen, die daran interessiert sind, das Paradyme 27GY STR-System zu implementieren, umfangreiche Unterstützung. Laboratorien können sich an einen Promega-Mitarbeiter vor Ort wenden, um Informationen zur internen Evaluierung und zum Vergleich mit der derzeit verwendeten Chemie zu erhalten. Im Hinblick auf die Implementierung stellt Promega forensische Experten zur Unterstützung der Optimierung vor Ort, der individuellen Validierung und von praktischen Schulungen zu Chemie und Instrumenten bereit. Weltweit hat das Unternehmen bereits mehr als 200 Projekte zur Validierung von Kunden in der Forensik vorgenommen.

Weitere Informationen zum Paradyme 27GY STR-System finden Sie unter www.promega.com/ParadymePR.

Über Promega Corporation

Promega Corporation ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen und technischen Supportleistungen für die Life-Science-Branche. Das Portfolio des Unternehmens umfasst über 4.000 Produkte und unterstützt eine Vielzahl von Life-Science-Anwendungen in Bereichen wie Zellbiologie, DNA-, RNA- und Proteinanalyse, Arzneimittelentwicklung, Personenidentifizierung und Molekulardiagnostik. Diese Instrumente und Technologien haben in den vergangenen 45 Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen und werden heute von Wissenschaftlern und Technikern in Laboren für akademische und staatliche Forschung, Forensik, Pharmazeutika, klinische Diagnostik sowie veterinärmedizinische, agrarwissenschaftliche und umwelttechnische Untersuchungen eingesetzt. Promega hat seinen Hauptsitz in Madison, Wisconsin, USA, und verfügt über Niederlassungen in 16 Ländern sowie über 50 weltweite Vertriebspartner. Erfahren Sie mehr unter promega.com.

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