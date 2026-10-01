Ethereum Prognose Oktober 2026: $2.700-Marke entscheidet jetzt über den Rest des Jahres

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Die Ethereum Prognose steht am 30. September 2026 vor einer Entscheidung, denn ETH schliesst den Monat bei $2.677, exakt auf dem Tages-Pivot-Punkt. Der Fear and Greed Index fiel innerhalb einer Woche von 78 auf 73, ein Rückgang, der zeigt, wie schnell die Stimmung kippen kann. Am 29. September brachen die Zuflüsse in US-Spot-ETFs nach sieben positiven Tagen ab. Gleichzeitig kaufte BitMine erneut 17.362 ETH für $46,82 Millionen und hält jetzt über sechs Millionen Token. Das Glamsterdam-Upgrade steht am 6. Oktober auf dem Sepolia-Testnet, und der Markt hat die Nachricht noch nicht eingepreist. Q3 2026 brachte ETH einen Zugewinn von rund 71%, das stärkste dritte Quartal in der Geschichte des Tokens. Trotzdem bleibt der Kurs unter der Widerstandszone, die seit Wochen jeden Ausbruchsversuch stoppt.

Ethereum Prognose: ETF-Abflüsse, BitMine-Rekord und Glamsterdam vor dem Start

ETH handelt am 30. September bei $2.676,82 und sitzt fast exakt auf dem Tages-Pivot bei $2.671,45, laut Cryptonomist. Support bei $2.662, Widerstand bei $2.686, eine Spanne von weniger als $24. Die Gesamtmarktkapitalisierung fiel um 3,31% auf $2,87 Billionen, und der breite Kryptomarkt steht still. Spot-ETFs auf Ethereum verzeichneten am 29. September Netto-Abflüsse von $2,81 Millionen und beendeten damit eine Serie von sieben positiven Tagen, wie crypto.news berichtet. Der Abfluss war gering im Vergleich zu den Zuflüssen der Vorwoche, doch er zeigt, dass institutionelle Käufer vor den Makrodaten pausieren.

Das Futures Open Interest liegt bei $33,6 Milliarden, während Trader vor den PCE-Daten und den Jobzahlen Hebelpositionen reduzieren. BitMine kaufte in einer Woche 17.362 ETH für $46,82 Millionen und überschritt damit die Marke von sechs Millionen Token in der Unternehmenskasse. Das Unternehmen hält jetzt 4,9% des zirkulierenden Angebots, nur 104.000 Token vom 5%-Ziel entfernt. Tom Lee, Vorsitzender von BitMine, erwartet steigende institutionelle Beteiligung bis Jahresende.

Am 6. Oktober aktiviert Ethereum Glamsterdam auf dem Sepolia-Testnet, das grösste Upgrade seit dem Merge. Proposer-Builder-Separation und Block-Level Access Lists kommen direkt ins Konsensprotokoll. Ethereum-Foundation-Forscher Toni Wahrstätter nannte den Entwicklungsstand "fast auf der Zielgeraden", das Mainnet bleibt für Q4 2026 geplant. Changelly erwartet für Oktober eine Spanne von $2.656 bis $2.731, CoinDCX sieht $2.950 als Monatsziel und $2.596 bis $3.300 für das gesamte Jahr. Die $2.750-$2.800-Zone bleibt der Deckel, an dem ETH im September mehrfach scheiterte. Wer auf den Durchbruch wartet, übersieht den Markt, in dem sich ein ganz anderes Verhältnis zwischen Einsatz und möglichem Ergebnis bildet.

Pepeto bringt die Exchange, die ETH-Trader für den nächsten Zyklus brauchen

ETH braucht Milliarden, um sich wenige Prozentpunkte von $2.677 zu bewegen, und die $2.750-Decke hält seit Wochen. Pepeto setzt genau dort an, wo die Rechnung für grosse Coins nicht mehr aufgeht.

Die Exchange ist der Grund, warum Käufer bei Pepeto bleiben. PepetoSwap ist live und berechnet 0,00% Gebühren auf jeden Swap, sodass Nutzer nur die Netzwerk-Gaskosten zahlen. Bei Uniswap kostet ein Trade über $1.000 etwa $3. Bei PepetoSwap kostet derselbe Trade $0. Wer das auf $100.000 hochrechnet, behält $300 mehr in der eigenen Position. Bei 200 Trades zu je $5.000 erreicht die Ersparnis $3.000, Geld, das bei jeder anderen DEX verloren gehen würde.

PepetoSwap funktioniert mit MetaMask, Trust Wallet, Rabby und jedem WalletConnect-Wallet. Market-, Limit- und DCA-Orders sind verfügbar, und die Coins verlassen nie das eigene Wallet. Ein privates Relay schützt jede Order automatisch vor Front-Running-Bots. Der Gründer von Pepeto ist direkt mit dem originalen Pepe Coin verbunden, und SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale begann, was die Sicherheit der Struktur von Anfang an gewährleistet.

Über $10,38 Millionen sind bereits in den Pepeto-Presale geflossen. Mit jeder neuen Phase steigt der Preis, und der Token kostet aktuell $0,000000188. Die Wallets, die jetzt kaufen, positionieren sich vor einem Binance-Listing, das diesen Zugang permanent schliesst.

Fazit

Die Ethereum Prognose für Q4 kreist um die $2.750-Marke, doch selbst ein Ausbruch kostet Milliarden pro Prozentpunkt. Presale-Käufer bei vergleichbaren Projekten erlebten im letzten Zyklus Vervielfachungen, die bei grossen Coins rechnerisch nicht mehr möglich waren. Pepeto steht heute an genau diesem Punkt, ein funktionierendes Produkt, eine laufende Exchange, eine Phase, die sich füllt, und ein Binance-Listing am Horizont. Wer zum aktuellen Presale-Preis einsteigt, sichert sich eine Position, die nach dem Listing nicht mehr existiert, alle Details auf der offiziellen Pepeto-Website.

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FAQs

Was sagt die Ethereum Prognose für Oktober 2026?

Analysten sehen eine Spanne von $2.656 bis $2.950. Die Zone zwischen $2.750 und $2.800 bleibt der entscheidende Widerstand, und ein Durchbruch würde den Weg Richtung $3.000 öffnen.

Warum beobachten ETH-Trader jetzt Pepeto?

Pepeto bietet eine live Exchange mit null Swap-Gebühren zu einem Presale-Preis, bevor das erwartete Binance-Listing den aktuellen Zugang schliesst. Preis und Presale-Details finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.