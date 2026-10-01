DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BUNDESNETZAGENTUR - Bei dem Streit um die Regeln zum Einsatz von E-Autos als Stromspeicher lenkt die Bundesnetzagentur überraschend ein. Am Donnerstag will die Bonner Behörde das mehr als 200 Seiten lange Regelwerk zur "Festlegung zur Marktintegration von Speichern und Ladepunkten" (MisPel) offiziell vorlegen - mit drei wesentlichen Änderungen. Das geht aus dem finalen Arbeitsstand hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. "Alle Akteure wollen das Gleiche: die Elektromobilität einfach, simpel und so schnell wie möglich in den Strommarkt integrieren", sagte Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller dem Handelsblatt. Man sei in den vergangenen Tagen in einen fachlichen Diskurs gegangen und habe die Regulatorik noch einmal überarbeitet. (Handelsblatt)

ZUCKERSTEUER - Die Bundesregierung will zum 1. Juli 2027 eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke einführen. Das geht aus dem Entwurf eines Zuckergetränkesteuergesetzes aus dem Bundesfinanzministerium hervor, der Welt vorliegt. Die schwarz-rote Regierung erhofft sich davon im kommenden Jahr zusätzliche Einnahmen für den Bundeshaushalt in Höhe von 945 Millionen Euro. Schon im Folgejahr sollen die Mehreinnahmen auf 1,155 Milliarden Euro steigen. Der Entwurf befindet sich in Abstimmung mit anderen Ministerien und den Ländern. Besteuert werden sollen grundsätzlich alle Getränke ab einem Zuckergehalt von fünf Gramm pro 100 Milliliter. (Welt)

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October 01, 2026 00:27 ET (04:27 GMT)

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