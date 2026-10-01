Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

LLB Schweiz stärkt Private Banking in der Ostschweiz und schafft Kompetenzzentrum in St. Gallen



01.10.2026 / 07:00 CET/CEST





Uznach, 1. Oktober 2026 - Die LLB Schweiz baut ihr Angebot in der Ostschweiz weiter aus. Mit Raphael Capol als neuen Regionenleiter Private Banking St. Gallen und Oliver Senn als Kundenberater ist das Private Banking Team am Standort nun vollständig aufgestellt. Gleichzeitig vereint die Bank in St. Gallen ihre Kompetenzen im Firmenkundengeschäft und Private Banking und schafft damit ein Kompetenzzentrum für Unternehmerinnen und Unternehmer sowie vermögende Privatpersonen. Die Ostschweiz zählt zu den bedeutendsten Wirtschaftsregionen der Schweiz. Zahlreiche erfolgreiche KMU und inhabergeführte Unternehmen prägen die Region. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigen sich gleichzeitig mit Fragen rund um die Entwicklung ihres Unternehmens, die Strukturierung ihres Vermögens, ihrer Vorsorge oder mit der Nachfolgeplanung. Mit dem Ausbau des Private Banking und der engen Zusammenarbeit der verschiedenen Expertinnen und Experten trägt die LLB Schweiz diesem Bedürfnis Rechnung. «Die Ostschweiz gehört zu den stärksten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Mit dem Ausbau unseres Private Bankings und der Bündelung der Kompetenzen in St. Gallen schaffen wir einen Ort, an dem Unternehmerinnen und Unternehmer sowie vermögende Privatkundinnen und Privatkunden von einer ganzheitlichen Beratung profitieren», sagt René Zwicky, CEO der LLB Schweiz. Nähe zu den Unternehmen der Region

Das Firmenkundenteam begleitet Unternehmen in unterschiedlichen Branchen und Wachstumsphasen. Im Fokus stehen Finanzierungslösungen, Liquiditäts- und Devisenmanagement sowie die langfristige Begleitung von Unternehmerinnen und Unternehmern. «Die Ostschweiz verfügt über eine beeindruckende Vielfalt an erfolgreichen KMU. Als Bank wollen wir nahe an diesen Unternehmen sein, ihre Herausforderungen verstehen und sie bei ihren nächsten Entwicklungsschritten begleiten», erklärt Lorenz Titzler, Firmenkunden Regionenleiter St. Gallen. Ganzheitliche Beratung im Fokus

Mit Raphael Capol übernimmt per 1. Oktober 2026 der neue Regionenleiter Private Banking St. Gallen. Dank der Stärkung der Teams können die Bereiche Firmenkunden und Private Banking ihre Expertise ab sofort noch kundenorientierter vernetzen. «Unternehmerische und private Finanzierungsfragen lassen sich heute oft nicht mehr voneinander trennen. Ob Unternehmer oder vermögende Privatperson, sie alle befassen sich mit Fragen rund um Investitionen, Vermögensstrukturierung oder Vorsorgethemen. Indem wir diese Kompetenzen an einem Standort vereinen, können wir unsere Kundinnen und Kunden umfassend begleiten und Lösungen aus einer Hand anbieten», ergänzt Raphael Capol, Regionenleiter Private Banking St. Gallen. Der Standort St. Gallen vereint die Kompetenzen der LLB Schweiz in den Bereichen Firmenkunden und Private Banking. Ergänzt wird das Angebot durch die digitalen Dienstleistungen der LLB Schweiz, über die Kundinnen und Kunden ihre täglichen Bankgeschäfte flexibel und unabhängig von Ort und Zeit erledigen können. Mit diesem Kompetenzzentrum unterstreicht die LLB Schweiz ihr langfristiges Engagement in der Ostschweiz. Hinweis: Bilder des Standorts und des Teams finden Sie unter llb.ch/medienmitteilungen Wichtige Termine • Freitag, 19. Februar 2026, Veröffentlichung Jahresergebnis 2026 Kurzporträt Die LLB (Schweiz) AG ist seit 2022 eine hundertprozentige Tochter der LLB-Gruppe. Sie ist die partnerschaftliche Universalbank der Nordostschweiz mit Schweizer Banklizenz. Ihren Hauptsitz hat die LLB Schweiz in Uznach sowie Niederlassungen in Rapperswil, Sargans, Lachen, Winterthur, Frauenfeld, St. Gallen und Zürich. Sie verbindet ihre starken Wurzeln mit den modernen Lösungen der LLB-Gruppe und stärkt so ihre Position im Finanzsektor. Stabilität, Sicherheit und Kontinuität bilden dabei zentrale Prinzipien. Auf Basis ihres Privatkundengeschäfts richtet die LLB Schweiz ihren Fokus gezielt auf die Wachstumsmärkte Private Banking und Firmenkunden. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie erstklassigen, ganzheitlichen Service und begleitet sie ebenso beratend wie verlässlich als Sparring-Partnerin in allen finanziellen Anliegen. Kontakt

LLB (Schweiz) AG

Gaby Bachofen, Medienverantwortliche

T +41 55 285 74 87 | kommunikation@llb.ch | www.llb.ch



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News