Die Hypoport-Aktie setzt ihren freien Fall fort und verlor gestern weitere -8,97%. Bei 67,00 € notiert der Finanztitel inzwischen rund -89% unter seinem Rekordhoch. Die große Schulter-Kopf-Schulter-Formation wurde bestätigt, während RSI, MACD und das Elliott-Wellen-Szenario weitere Risiken anzeigen. Erreicht der Kurs jetzt sein technisches Abwärtsziel bei 58,00 €? Chartanalyse zur Hypoport-Aktie Mit dem Bruch der schräg verlaufenden Nackenlinie wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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