Solana News: ETFs überholen XRP mit 1,93 Milliarden Dollar - warum ein Presale jetzt schneller wächst als die Fonds

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Solana-ETFs haben XRP-Fonds bei den verwalteten Vermögenswerten überholt und stehen jetzt bei 1,93 Milliarden Dollar. In 30 Tagen flossen 278 Millionen Dollar in Solana-Fonds, mehr als doppelt so viel wie bei XRP. SOL notiert am 30. September bei 118,78 Dollar, liegt aber 59 Prozent unter seinem Allzeithoch von 295 Dollar. Die Solana News zeigen wachsendes institutionelles Interesse, doch jeder Prozentpunkt von hier kostet mehr Kapital als der vorherige. Wer den größten Abstand zwischen Einstiegspreis und Börsenbewertung sucht, findet ihn nicht bei einem Token, der schon 71 Milliarden Dollar schwer ist.

Solana News: ETF-Zuflüsse verdreifachen XRP und treiben die Nettovermögenswerte auf Rekordhoch

Am 28. September zogen die US-Solana-ETFs 12,70 Millionen Dollar an Nettozuflüssen an, während XRP-Fonds nur 3,96 Millionen Dollar verbuchten. Solana nahm damit dreimal so viel institutionelles Kapital auf. Über 30 Tage sammelten Solana-ETFs 278 Millionen Dollar ein, verglichen mit 127 Millionen Dollar bei XRP, wie 36Crypto berichtet. Bei den verwalteten Nettovermögenswerten liegen Solana-Fonds bei 1,93 Milliarden Dollar, XRP bei 1,68 Milliarden. Anleger haben neun Solana-ETFs zur Auswahl, gegenüber fünf bei XRP. Der Bitwise Solana ETF verzeichnete seinen siebten Tag in Folge mit positiven Zuflüssen.

Die jüngsten Solana News gehen weit über die ETF-Daten hinaus. SOL handelt bei 118,78 Dollar über allen wichtigen gleitenden Tagesdurchschnitten, wie CoinMarketCap zeigt. Die DEX-Gebühren auf Solana stiegen in 30 Tagen stark an, Raydium um 184 Prozent und Orca um 96 Prozent. Der Markt für tokenisierte Aktien erreichte 3,6 Milliarden Dollar, und Solana führt beim Wachstum neuer Privatanleger mit 123.500 neuen Inhabern in einer Woche. Charles Schwab hat SOL in seine Plattform aufgenommen und öffnet damit den Zugang für 39 Millionen Konten.

Trotz dieser Zuflüsse bleibt SOL 59 Prozent unter seinem Allzeithoch von 295 Dollar. Die Validatoren verdoppelten die Disinflationsrate auf 30 Prozent, und die Slot-Zeit fiel auf 250 Millisekunden, doch die Rückkehr zum Rekord erfordert Quartale geduldiger institutioneller Akkumulation. Ein Token bei 71 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kann steigen, aber die Vervielfachung, die Presale-Käufer in früheren Zyklen erlebt haben, findet dort nicht mehr statt. Wer den Abstand zwischen einem Bruchteil eines Cents und dem ersten Börsenkurs nutzen will, findet genau dieses Fenster bei einem Projekt, das seinen Presale gerade füllt.

Pepeto setzt mit PepetoAI und Bridge-Zugang auf strukturierte Presale-Logik

SOL-ETFs pumpen Milliarden in einen Token bei 118 Dollar, doch der Einstiegspreis liegt dort, wo ihn der gesamte Markt bereits sieht. Bei Pepeto ist die Ausgangslage eine andere: Hier kaufen Anleger für einen Bruchteil eines Cents, und das Binance-Listing rückt mit jedem Presale-Tag näher.

Der PepetoAI-Risikobewerter analysiert jeden Trade, bevor ein Dollar bewegt wird. Weil das Risiko sichtbar ist, bevor Kapital fließt, dimensioniert der Trader seine Position mit Zuversicht statt mit Hoffnung. Dieses Vertrauen fließt direkt in Pepetos Cross-Chain-Bridge, die Positionen zwischen Blockchains bewegt, ohne die Gebühren oder Reibung älterer Transfers. Jeder Dollar wird bewertet, dann bewegt, dann geschützt.

Der Ingenieur hinter dem ursprünglichen Pepe-Launch arbeitet im Entwicklungsteam und bringt die Erfahrung mit, die 420 Billionen Token in einen milliardenschweren Vermögenswert verwandelt hat. SolidProof hat den gesamten Smart-Contract-Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale für Anleger geöffnet wurde. 420 Billionen Token mit festem Angebot bedeuten, dass keine Verwässerung die Rechnung verändert.

10,38 Millionen Dollar sind bereits eingegangen, bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token. Wer jetzt bei Pepeto einsteigt, kauft zu einem Preis, den das Binance-Listing hinter sich lassen wird. Die Werkzeuge stehen, das Audit ist öffentlich, und der Presale füllt sich schneller als jede Phase davor. Wer nach dem Listing einsteigt, zahlt den Preis, den der Markt setzt. Einen vollständigen Überblick bietet die offizielle Pepeto-Website.

Fazit

Die Solana News zeigen eine ETF-Maschine auf Hochtouren, doch bei 71 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist jeder weitere Prozentpunkt teuer erkauft. Pepeto bietet das, was SOL nicht mehr kann: einen Einstieg vor dem Listing, zu einem Preis, den die Börsennachfrage nicht stehen lassen wird. Über zehn Millionen Dollar im Presale sind der Beweis, dass der Markt diese Lücke erkannt hat. Das Audit ist abgeschlossen, die Infrastruktur läuft, und jeder Tag im Presale bringt das Listing näher. Wer nach dem Listing einsteigt, hat den besten Preis bereits verpasst.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was ist die wichtigste Nachricht zu Solana diese Woche?

Solana-ETFs haben XRP bei den verwalteten Nettovermögenswerten überholt und stehen bei 1,93 Milliarden Dollar. SOL handelt bei rund 118 Dollar, und die DEX-Gebühren stiegen um bis zu 184 Prozent.

Warum ziehen Anleger den Pepeto-Presale in Betracht?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg vor dem erwarteten Binance-Listing, abgesichert durch ein öffentliches SolidProof-Audit. Über zehn Millionen Dollar sind bereits eingegangen. Den vollständigen Presale-Überblick bietet die offizielle Pepeto-Website pepetocoin.com.