Die wichtigsten Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Zum Wochenschluss stehen die wichtigsten Konjunkturdaten für die weitere Zinsdebatte im Fokus: Am Vormittag liefert die Eurozonen-Inflation neue Hinweise auf den Preisdruck, am Nachmittag folgt mit dem US-Arbeitsmarktbericht der zentrale Datenpunkt aus den USA. Ergänzend rücken die Arbeitsmarktdaten aus Japan, der Einzelhandel in Italien sowie die US-Industrieaufträge in den Blick. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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