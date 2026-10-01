EQS-News: SUSS MicroTec SE
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SUSS steigt mit Einführung der Produktlinie GreenTec Solutions und erstem System GT200 in den Markt für Wafer-Cleaning ein
Garching, 1. Oktober 2026 - SUSS (MDAX/TecDAX: SMHN), ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, gibt heute den Einstieg in den Markt für Waferreinigung bekannt: durch die Einführung der neuen GreenTec-Produktlinie und der ersten Plattform, dem GT200. Mit der Markteinführung dehnt SUSS sein Technologieportfolio auf den wachsenden Markt für Waferreinigung aus, der heute ein adressierbares Marktvolumen von rund 5,4 Mrd. €³ umfasst. Das Wachstum wird insbesondere durch Advanced Packaging, heterogene Integration sowie die steigende Halbleiternachfrage aus AI- und High-Performance-Computing-Anwendungen getrieben.
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¹ TurbulenStrip ist eine Marke der SUSS MicroTec SE
² CrustBuster ist eine Marke der SUSS MicroTec SE
³ Quelle: SUSS Research, Yole
4 Micro-Electro-Mechanical Systems
5 Radio Frequency
6 Complementary metal-oxide-semiconductor
Kontakt
Sabrina Müller
Vice President Investor Relations & Communications
sabrina.mueller@suss.com
+49 160 94989008
www.suss.com
Über den GT200
Der GT200 ist eine umweltfreundliche Produktionsplattform für Waferreinigungs- und Stripping-Prozesse. Er kombiniert Fotolack-Entfernung, Oberflächenaktivierung und Endreinigung in einer konfigurierbaren Plattform. Damit unterstützt er Fertigungslinien dabei, eine Vielzahl einzelner Anlagen zu reduzieren, Prozessflüsse zu vereinfachen und die operative Effizienz zu erhöhen.
Durch die Kombination umweltfreundlicherer Prozessmedien mit fortschrittlichen Technologien - abgeleitet aus bewährten Lösungen der SUSS Business Unit Photomask Solutions - ermöglicht der GT200 kürzere Lern- und Optimierungszyklen in der Prozessentwicklung und reduziert Gesundheitsgefahren, Chemikalienverbrauch und gefährliche Abfälle, ohne Kompromisse bei der Prozessperformance einzugehen. Sein flexibles Hybridkonzept konsolidiert mehrere Reinigungs- und Stripping-Schritte und reduziert damit Wafer-Transfers sowie die Anlagenkomplexität.
SUSS begleitet Kunden über die gesamte Implementierung hinweg - mit gemeinsamer Entwicklung, Optimierung des Prozessrezepts und einem strukturierten gemeinsamen Evaluierungsprogramm. Ziel ist eine beschleunigte Einführung, eine Stärkung der Prozessstabilität und die Unterstützung des Transfers von Prozess-Know-how aus Pilot- und Qualifizierungsphasen in die Großserienproduktion.
Über SUSS
SUSS ist ein weltweit führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie. Mit einem klaren Fokus auf Spitzentechnologie und Präzision machen wir die Herstellung von Mikrochips und Halbleitern der nächsten Generation möglich und treiben die Digitalisierung kontinuierlich voran. Unsere Lösungen entstehen in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern. Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung von Hochleistungsrechnern und künstlicher Intelligenz und prägen die Zukunft intelligenter Geräte und Anwendungen.
Unser Hauptsitz befindet sich in Garching bei München. SUSS beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Wir betreiben Produktionsstandorte in Deutschland und Taiwan sowie Forschungszentren in Europa, Asien und den USA. Hinzu kommt ein starkes Netzwerk aus kundennahen Vertriebs- und Serviceniederlassungen. Die SUSS MicroTec SE ist an der Deutschen Börse in Frankfurt im Prime Standard notiert (FWB: SMHN; ISIN DE000A1K0235) und gehört den Aktienindizes TecDAX und MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com.
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01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 32007-306
|Fax:
|+49 (0)89 4444 33420
|E-Mail:
|florian.mangold@suss.com
|Internet:
|www.suss.com
|ISIN:
|DE000A1K0235
|WKN:
|A1K023
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900C3KRUTSYDK7N87
|EQS News ID:
|2407262
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2407262 01.10.2026 CET/CEST