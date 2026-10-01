Starnberg (ots) -Mit dem neuen PARI BOY Go erweitert PARI das Produktportfolio um einen mobilen Membranvernebler für die Inhalationstherapie. Das für Kinder ab zwei Jahren und Erwachsene entwickelte Gerät kombiniert kompakte Bauweise, leisen Betrieb und flexible Einsatzmöglichkeiten für zu Hause und unterwegs."Seit mehr als 100 Jahren steht PARI für hochwertige Inhalationsgeräte Made in Germany. Mit dem PARI BOY Go erweitern wir unser Portfolio um ein mobiles Inhalationsgerät und sprechen damit Anwender an, die ihre Inhalation flexibel in den Alltag integrieren möchten. Gleichzeitig tragen wir dem Wunsch vieler Patienten nach kompakten und mobilen Optionen Rechnung, die auch außerhalb des häuslichen Umfelds eingesetzt werden können", sagt Dr. Frank Bredl, Geschäftsführer der PARI GmbH.Mit dem neuen Gerät ergänzt PARI die etablierte PARI BOY Produktfamilie, die mittlerweile in der achten Generation verfügbar ist. Die Gerätefamilie wurde über viele Jahre in zahlreichen Studien untersucht und mehrfach ausgezeichnet.Der PARI BOY Go nutzt die Technologie der Membranverneblung und ermöglicht eine schnelle sowie nahezu geräuschlose Inhalation. Durch sein kompaktes Format und den Batteriebetrieb kann das Gerät flexibel eingesetzt werden. Es eignet sich für die Inhalation von Salzlösungen, ectoinhaltigen Inhalationslösungen sowie zugelassenen Medikamenten. Ein besonderes Merkmal des Geräts ist der integrierte PARI Pflegemodus. Die Erinnerungsfunktion soll Anwender dabei unterstützen, für einen Membranvernebler erforderliche Pflegeschritte regelmäßig durchzuführen und damit die zuverlässige Verneblerleistung zu erhalten.Entwickelt und gefertigt in Deutschland, steht der PARI BOY Go für den Anspruch des Unternehmens, innovative Inhalationstechnologie mit hoher Anwenderfreundlichkeit und bewährter Qualität zu verbinden.Über PARIPARI ist als Hersteller von Medizinprodukten mit dem Schwerpunkt Inhalationsgeräte seit vielen Jahrzehnten die Marke des Vertrauens für Ärzte, Apotheken und Patienten und ist durch kontinuierliche Weiterentwicklung Marktführer für Inhalationsgeräte, Salzlösungen und Inhalierhilfen in Deutschland. Im Bereich Inhalationsgeräte für Mukoviszidose ist PARI Weltmarktführer.Die PARI Unternehmensgruppe ist unter dem Dach der PARI Medical Holding GmbH mit Sitz in Starnberg organisiert und umfasst mehrere Tochtergesellschaften: PARI GmbH (Starnberg), PARI Pharma GmbH (Gräfelfing / Gilching), PARItec GmbH (Weilheim) sowie PARI Respiratory Equipment Inc. (USA). Ergänzt wird dies durch internationale Niederlassungen in Frankreich, Großbritannien, Spanien, Schweiz und China sowie ein weltweites Distributionsnetzwerk.Die rund 700 Mitarbeiter blicken auf die Erfahrung von über 100 Jahren Firmengeschichte zurück. So verbinden sich Tradition und Innovation zu durchdachten und wirkungsvollen Produktlinien mit bestem Ruf. Die Entwicklung und Fertigung erfolgen in Oberbayern - Made in Germany. PARI Produkte sind millionenfach im Einsatz, klinisch erprobt und unterliegen strengen Qualitätsprüfungen.Zu den bekanntesten Produkten zählen der PARI BOY und der eFlowrapid mit Vibrating-Membrane-Technologie. Mit diesen und weiteren Produktlinien hat PARI die Versorgung im Bereich der Atemwegstherapie nachhaltig geprägt und steht weltweit für Qualität, Innovation und Verlässlichkeit.Pressekontakt:Ihr Kontakt zu unsSie haben Fragen? Rufen Sie uns an:+49 (0) 8151 279 0Oder schreiben Sie uns eine Mail:publicrelations@pari.comPostanschrift:PARI GmbHMoosstraße 382319 StarnbergOriginal-Content von: PARI GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12670/6362524