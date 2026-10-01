Düsseldorf (ots) -Die Düsseldorfer Agentur firmiert als Teil der europaweit tätigen Eskimoz-Gruppe unter neuem Namen und erweitert ihren Ansatz auf die Sichtbarkeit von Marken über Suchmaschinen, KI-Assistenten, Reddit und alle Kanäle, über die heute gesucht wird.Die auf Suchmaschinenmarketing spezialisierte Agentur Semtrix tritt ab sofort als Semtrix by Eskimoz auf. Hinter dem neuen Namen steht mehr als ein neues Logo: Als Teil der europaweit tätigen Eskimoz-Gruppe erweitert das Unternehmen seinen Ansatz von klassischer SEO und SEA auf einen Bereich, den es Global Search nennt. Gemeint ist die ganzheitliche Sichtbarkeit von Marken über alle Kanäle, über die Menschen heute suchen: klassische Suchmaschinen, KI-Assistenten wie ChatGPT, Plattformen wie Reddit, Social Media Plattformen und die KI-Antworten, die zunehmend die klassische Trefferliste ersetzen.Der Grund für die Neuausrichtung liegt in einer Veränderung, die den gesamten Markt betrifft: Suche findet längst nicht mehr nur bei Google statt. Immer mehr Menschen richten ihre Fragen direkt an KI-Systeme und bekommen fertige Antworten, statt sich durch Suchergebnisse zu klicken. Wer als Marke nur auf Google optimiert, wird an genau den Stellen unsichtbar, an denen heute Kaufentscheidungen fallen. Global Search setzt dort an und macht messbar, wo und wie eine Marke plattformübergreifend auftaucht.Ähnlich verändert sich die bezahlte Werbung. Was früher vor allem Google Ads bedeutete, deckt bei Semtrix by Eskimoz jetzt die gesamte bezahlte Suche ab: klassische Suchanzeigen (SEA), Paid Social auf Meta, TikTok und Pinterest, Werbung innerhalb von KI-Assistenten wie ChatGPT sowie Anzeigen auf Plattformen wie Reddit. Ziel ist, Marken überall dort sichtbar zu machen, wo ihre Zielgruppe sucht und Zeit verbringt.Möglich wird dieser Anspruch durch die Aufstellung der Gruppe. Mit Standorten in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien und rund 250 Consultants deckt Semtrix by Eskimoz Projekte europaweit ab, für nahezu jeden Markt mit muttersprachlichen Spezialistinnen und Spezialisten. So lassen sich auch Groß- und Enterprise-Kunden über mehrere europäische Märkte hinweg aus einer Hand betreuen.Die Basis dafür ist eigene Technologie. In deren Entwicklung investiert die Eskimoz-Gruppe jährlich rund zwei Millionen Euro. Von der technischen Website-Analyse bis zur Messung der Sichtbarkeit in KI-Systemen deckt sie den gesamten Prozess ab."Suche funktioniert heute anders als noch vor zwei Jahren. Unsere Kunden fragen uns längst nicht mehr nur, wie sie bei Google nach oben kommen, sondern wie sie überall sichtbar bleiben, wo Menschen recherchieren, auch in ChatGPT oder auf Reddit. Genau das bündeln wir jetzt unter einem Namen und einem Ansatz", sagt Jan-Nicolas Kuhl, Gründer von Semtrix.Über Semtrix by EskimozSemtrix by Eskimoz ist eine auf Sichtbarkeit, Lead- und Umsatzsteigerung spezialisierte Agentur mit Sitz in Düsseldorf. Das Unternehmen ist seit über zehn Jahren am deutschen Markt aktiv und gehört seit 2024 zur europaweit tätigen Eskimoz-Gruppe. Der Fokus liegt auf Global Search, also der Sichtbarkeit von Marken über klassische Suchmaschinen, KI-Systeme und weitere digitale Kanäle. Die Kern Disziplinen sind:- GEO- GEA- SEO- SEA- Paid Media- Social Media- TrackingÜber die Eskimoz-GruppeDie Eskimoz-Gruppe ist eine international tätige Agentur für Global Search mit Hauptsitz in Paris und Standorten in Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien und Deutschland. Rund 250 Consultants betreuen Kunden über alle europäischen Kernmärkte hinweg. Zur Gruppe gehört seit 2024 auch die deutsche Agentur Semtrix, die ab jetzt als Semtrix by Eskimoz auftritt.Pressekontakt:Lucas JantzHead of MarketingSemtrix by Eskimoz (Semtrix GmbH)Am Wehrhahn 10040211 DüsseldorfTel.: 0211 688 535 0E-Mail: info@semtrix.deWeb: https://www.semtrix.de/Original-Content von: Semtrix GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162302/6362521