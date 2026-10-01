Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -Ab dem 01. Oktober senkt ALDI als erster Händler die Preise von beliebten Artikeln aus den Bereichen Snacks, Süßwaren und Getränke um bis zu 28 Prozent. Damit löst der Preisführer und Erfinder des Discounts erneut sein Versprechen ein, wann immer möglich, Preisvorteile direkt an seine Kund:innen weiterzugeben.Zu einem Serien-Marathon oder gemütlichen Filmeabend mit Familie oder Freunden gehören die passenden Knabbereien und Erfrischungsgetränke einfach dazu. ALDI senkt nun die Preise von mehr als 30 Artikeln seiner Eigenmarken aus diesen Warengruppen. Damit sorgt ALDI dafür, dass der Einkauf für alle leistbar bleibt und Kund:innen sich auf dieses Versprechen verlassen können. Das belegt auch der aktuelle Kundenmonitor 2026, bei dem ALDI zum 17. Mal in Folge als Preissieger[1] ausgezeichnet wurde.Die dauerhaft im Preis gesenkten Produkte mit bis zu 0,80 Euro Ersparnis im Überblick:Nüsse & herzhafte Snacks:- TRADER JOE'S/FARMER NATURALS Premium Nuss-Mix, 200-Gramm-Packung für nur 2,99 Euro statt 3,79 Euro (-0,80 Euro)- TRADER JOE'S/FARMER NATURALS Nuss-Frucht-Mischung/Studentenfutter, 200-Gramm-Packung für nur 1,69 Euro- TRADER JOE'S Studentenfutter, 500-Gramm-Packung für nur 3,99 Euro, nur bei ALDI Nord- TRADER JOE'S/FARMER Macadamia geröstet & gesalzen, 125-Gramm-Packung für nur 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-0,50 Euro)- TRADER JOE'S/FARMER NATURALS Nussmix Simply Roasted/Geröstetes Nusssortiment, 200/250-Gramm-Packung für nur 2,99 Euro statt 3,49 Euro (-0,50 Euro)- TRADER JOE'S/FARMER NATURALS Cashew-Cranberry-Mix, 200-Gramm-Packung für nur 1,49 Euro- TRADER JOE'S/FARMER NATURALS Cashewkerne natur, 200-Gramm-Packung für nur 2,49 Euro statt 2,89 Euro (-0,40 Euro)- FARMER Cashewkerne geröstet & gesalzen, 200-Gramm-Packung für nur 2,59 Euro statt 2,99 Euro (-0,40 Euro), nur bei ALDI SÜD- TRADER JOE'S/FARMER Snack-Mandeln, 150-Gramm-Packung für nur 1,79 Euro statt 2,19 Euro (-0,40 Euro)- TRADER JOE'S/FARMER Cashew-Erdnuss-Mix, 200-Gramm-Packung für nur 1,69 Euro- TRADER JOE'S Würz-Cashewkerne, 150-Gramm-Packung für nur 1,95 Euro, nur bei ALDI Nord- TRADER JOE'S/FARMER NATURALS Nussvariation, 200-Gramm-Packung für nur 2,79 Euro- TRADER JOE'S/FARMER Erdnüsse, 200-Gramm-Packung für nur 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-0,20 Euro)- TRADER JOE'S/FARMER Knusperkracher/Erdnüsse im Teigmantel vegan, 200-Gramm-Packung für nur 0,99 Euro statt 1,19 Euro (-0,20 Euro)- FARMER Erdnüsse trockengeröstet, 150-Gramm-Packung für nur 0,69 Euro statt 0,89 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI SÜD- SUN SNACKS Tortilla Chips, 300-Gramm-Packung für nur 1,19 Euro statt 1,49 Euro (-0,30 Euro)- SUN SNACKS Erdnussflips, 200-Gramm-Packung für nur 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-0,20 Euro)- SUN SNACKS Linsen Chips, 90-Gramm-Packung für nur 0,79 Euro statt 0,99 Euro (-0,20 Euro)- SUN SNACKS Kessel Chips, 150-Gramm-Packung für nur 1,19 Euro statt 1,39 Euro (-0,20 Euro)- SUN SNACKS Hurricorn, 125-Gramm-Packung für nur 1,19 Euro statt 1,29 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI NordSüßes & Veganes:- MINGLES Bonbon Mingles, 88-Gramm-Packung für nur 0,79 Euro statt 1,49 Euro (-0,70 Euro), nur bei ALDI SÜD- HUSTIN Bonbons Hustin, 100-Gramm-Packung für nur 0,49 Euro statt 0,99 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI SÜD- FRESH & FREE Active Cool, Multipack, 84-Gramm-Packung für nur 0,99 Euro statt 1,49 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI SÜD- CHOCEUR Milk & Crisp, 211,5-Gramm-Packung für nur 1,99 Euro statt 2,49 Euro (-0,50 Euro)- SWEET LAND Vegane Fruchtgummis, 150/180-Gramm-Packung für nur 0,99 Euro statt 1,39 Euro (-0,40 Euro)- FRESH & FREE Active Kaugummi Box, 72-Gramm-Packung für nur 0,79 Euro statt 1,19 Euro (-0,40 Euro), nur bei ALDI SÜDErfrischungsgetränke & Durstlöscher:- RIVER Cola, 6 x 0,33 Liter-Dose für nur 1,69 Euro statt 2,29 Euro (-0,60 Euro)- RIVER Cola Zero, 6 x 0,33-Liter-Dose für nur 1,69 Euro statt 2,29 Euro (-0,60 Euro)- RIVER Cola, 0,33 Liter-Dose für nur 0,29 Euro statt 0,39 Euro (-0,10 Euro)- RIVER Cola Zero, 0,33 Liter-Dose für nur 0,29 Euro statt 0,39 Euro (-0,10 Euro)- RIO D' ORO Apfelschorle, 9x 0,5 Liter-Flasche für nur 2,99 Euro statt 3,49 Euro (-0,50 Euro)- RIO D' ORO Apfelschorle, 0,5 Liter-Flasche für nur 0,34 Euro statt 0,39 Euro (-0,05 Euro)- FLIRT Limo Zero, 9 x 0,5 Liter-Flasche für nur 2,49 Euro statt 2,99 Euro (-0,50 Euro), nur bei ALDI SÜD- FLIRT Limo Zero, 0,5 Liter-Flasche für nur 0,27 Euro statt 0,34 Euro (-0,07 Euro), nur bei ALDI SÜD- RIVER Cola, 1,5-Liter-Flasche für nur 0,49 Euro statt 0,65 Euro (-0,16 Euro)- RIVER Cola Zero/Light, 1,5-Liter-Flasche für nur 0,49 Euro statt 0,65 Euro (-0,16 Euro)- RIVER Cola Mix/Cola Mix Zero, 1,5-Liter-Flasche für nur 0,49 Euro statt 0,65 Euro (-0,16 Euro)- RIVER/FLIRT Orange/Zitrone, 1,5-Liter-Flasche für nur 0,49 Euro statt 0,65 Euro (-0,16 Euro)- RIVER/FLIRT Orange Zero/Zitrone Zero, 1,5-Liter-Flasche für nur 0,49 Euro statt 0,65 Euro (-0,16 Euro)[1] Auszeichnung bezieht sich auf die Branche "Lebensmittelmärkte - Discounter". Preise im Vergleich zum Wettbewerb. Quelle: Kundenmonitor Deutschland 2026 ( https://www.servicebarometer.net/kundenmonitor/de/ ); ServiceBarometer AG, München.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Jasmin Wüstenberg, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6362545