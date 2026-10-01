EQS-News: Service eVisa
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Passdaten sind die häufigste Ursache für Korrekturen, und Reisende aus Singapur geben die Daten am ehesten korrekt an
NEWARK, Delaware, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Laut dem "Service eVisa Travel Readiness Index" füllen drei von vier Reisenden (76 %) ihren Antrag auf eine elektronische Reisegenehmigung bereits beim ersten Versuch korrekt aus. Passdaten sind die häufigste Ursache für Korrekturen, und Reisende aus Singapur geben die Daten am ehesten korrekt an.
Der Travel Readiness Index misst den Anteil der Anträge, bei denen bei der Prüfung durch den Sachbearbeiter keine Korrekturen erforderlich waren. Die Auswertung basiert auf mehr als 10.000 anonymisierten Anträgen für die UK ETA, US ESTA, Canada eTA, New Zealand NZeTA und Australia ETA, die zwischen dem 1. Januar und dem 1. September 2026 eingereicht wurden.
Was sind die häufigsten Fehler bei der Reisegenehmigung?
Diese Angaben sind wichtig, da jede Genehmigung elektronisch mit einem bestimmten Reisepass verknüpft ist. Im US ESTA-System führt ein Fehler in den Pass- oder persönlichen Angaben dazu, dass ein neuer Antrag gestellt und eine neue Gebühr entrichtet werden muss.
Welche Nationalitäten sind am reisefreudigsten?
"Die Reisenden, die am besten zurechtkommen, übertragen ihre Angaben Zeichen für Zeichen direkt aus dem Reisepass, mit dem sie reisen werden", sagte Fred Jordan, Director of Operations bei Service eVisa. "Bei kleinen Details, wie der Reihenfolge der Namen oder der Schreibweise eines Datums, unterlaufen selbst erfahrenen Reisenden Fehler."
So erhalten Sie auf Anhieb eine Reisegenehmigung
Reisende können sich unter serviceevisa.com über die Einreisebestimmungen für die einzelnen Reiseziele informieren.
Informationen zu Service eVisa
Pressekontakt: contact@serviceevisa.com
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01.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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