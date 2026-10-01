Reels sind Instagrams Kurzformat mit langer Wirkung. Der neue Guide zeigt, wie Creator 2026 mehr aus dem Format herausholen - von der ersten Aufnahme bis zum fertigen Post und mit Edits auch beim Feinschliff. Mal eben ein Reel posten? Das geht zwar schnell, doch zwischen Templates, Musik, Text, Untertiteln, Effekten, Collabs und zahlreichen Bearbeitungsoptionen ist inzwischen einiges möglich. Damit Creator dabei den Überblick behalten, hat Instagram ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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