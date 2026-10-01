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Die Kerninflation in den USA liegt bei 3,0 Prozent und damit deutlich unter der Prognose von 3,3 Prozent, wie die heute veröffentlichten PCE-Daten zeigen. Bitcoin hält sich bei 83.624 Dollar am 30. September, praktisch unverändert zum Vortag. In der Vorwoche flossen 2,39 Milliarden Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs, der höchste Wochenwert des Jahres 2026. Die monatlichen Gewinne halten, und damit könnte der historische Fluch des roten Septembers gebrochen sein. BTC liegt allerdings 34 Prozent unter seinem Allzeithoch von 126.198 Dollar. Fast 2,4 Milliarden Dollar in einer Woche haben den Kurs kaum bewegt, und das zeigt, wie viel Kapital etablierte Coins brauchen. Die aktuellen Bitcoin News sind positiv, doch die asymmetrischen Renditen jedes Zyklus kamen von Coins, die früh gestartet sind.

Was bedeuten die Inflationsdaten und der ETF-Rekord für die Bitcoin News?

Das Bureau of Economic Analysis hat heute die PCE-Daten für August veröffentlicht. Die Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energie liegt auf Jahresbasis bei 3,0 Prozent, unter der Prognose von 3,3 Prozent, wie CNBC berichtet. Die Federal Reserve hatte den Leitzins am 16. September auf 3,75 bis 4,0 Prozent angehoben. Die niedrigeren Inflationszahlen senken die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Oktober und geben risikoreicheren Anlagen wie Bitcoin Rückenwind.

Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche vom 21. bis 25. September Zuflüsse von 2,39 Milliarden Dollar, ein Jahresrekord. BlackRocks iShares Bitcoin Trust führte mit 381,4 Millionen Dollar, gefolgt von ARK 21Shares mit 289,1 Millionen und Fidelity mit 238,8 Millionen, laut KuCoin. Die Zuflüsse liefen sieben Tage in Folge, fielen aber täglich und landeten am Freitag bei 134 Millionen Dollar.

Historisch schloss Bitcoin den September in acht von dreizehn Jahren im Minus. In diesem Jahr halten die Gewinne am letzten Tag des Monats. Die stärkste ETF-Woche des Jahres konnte BTC trotzdem nicht über 85.000 Dollar heben, und genau das zeigt, wie sich das Renditeprofil in dieser Größenordnung verändert.

Warum taucht Pepeto mitten in den Bitcoin News auf?

Milliarden fließen über ETFs in Bitcoin und bestätigen das Vertrauen in den Markt. Doch der Kurs bewegt sich kaum, und Trader, die den Effekt eines frühen Einstiegs suchen, schauen auf Projekte, die ihre Produkte vor dem Listing fertiggestellt haben.

Pepeto ist ein Presale-Token mit einer laufenden Börse, einem Token-Scanner und einer Cross-Chain-Bridge, die alle bereits heute aktiv sind. Der Pepeto-Presale hat mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt bei einem Preis von 0,000000188 Dollar pro Token, und das Listing an Börsen rückt näher.

PepetoSwap, die hauseigene Börse des Projekts, erhebt keine Handelsgebühren. Ein Trade über 1.000 Dollar kostet auf Uniswap 3 Dollar an Gebühren, während derselbe Trade auf PepetoSwap nichts kostet. Die Plattform wurde bei einem täglichen Volumen von 50 Millionen Dollar getestet und bietet Market-, Limit- und DCA-Orders mit integriertem MEV-Schutz. Das ist kein Versprechen auf einer Website, sondern ein laufendes Produkt, das echte Trades verarbeitet.

Der Risk-Scorer führt 42 Prüfungen an jedem Token durch, bevor ein Trade ausgeführt wird. Er liest Live-Daten von der Blockchain und simuliert einen Testkauf und -verkauf, bevor er den Vertrag auf einer Skala von 0 bis 100 bewertet. Unsichere Token werden blockiert, bevor der Trade stattfindet.

Vor dem Start des Presales hat die Sicherheitsfirma SolidProof jede Zeile des Smart Contracts geprüft und freigegeben, was ein Maß an Transparenz schafft, das den meisten frühen Token fehlt. Der Mitgründer hat den ersten Pepe-Coin gebaut, und im Entwicklerteam sitzt ein ehemaliger Fachmann von Binance. Diese drei Fakten trennen echte Projekte von denen, die nach dem Listing verschwinden.

Der Preis steigt mit jeder neuen Phase, und das Gesamtangebot bleibt fest bei 420 Billionen Token. Während der Markt auf Daten und Zuflüsse schaut, hat Pepeto die Tools bereits gebaut, die andere Projekte erst planen.

Bestimmt dieser Tag das vierte Quartal?

Die Bitcoin News von heute zeigen einen Markt, der Milliarden an Zuflüssen absorbiert, ohne sich deutlich über 84.000 Dollar zu bewegen. Weder die ETF-Rekorde noch die besser als erwarteten Inflationsdaten haben BTC über die 85.000-Dollar-Marke gehoben. Pepeto bietet dagegen eine laufende Börse ohne Gebühren, einen Scanner, der unsichere Verträge blockiert, und einen Preis, der noch nicht gelistet ist. In jedem bisherigen Krypto-Zyklus entstanden die größten Renditen für Anleger, die vor dem Listing eingestiegen sind. Die offizielle Pepeto-Website ist noch offen, und das Listing rückt näher. Der aktuelle Presale-Preis bietet ein Renditepotenzial, das nach dem Börsenstart nicht mehr zur Verfügung steht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Wie sieht die Kurslage für Bitcoin am 30. September 2026 aus?

Bitcoin hält sich bei 83.624 Dollar, gestützt von 2,39 Milliarden Dollar an wöchentlichen ETF-Zuflüssen und besser als erwarteten Inflationsdaten. Der historische Trend eines roten Septembers ist damit gebrochen.

Warum wird Pepeto in Krypto-Nachrichten erwähnt?

Pepeto bietet eine laufende Börse ohne Gebühren und einen Token-Scanner bei einem Presale-Preis, der vor dem Listing noch verfügbar ist. Alle Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.