So langsam wird die Lage für den deutschen Leitindex prekär.Der Index schob sich im gestrigen Mittwochshandel (30. September) in Richtung 25.200 Punkte. Salopp könnte man formulieren, dass sich der DAX damit in Richtung Abgrund schob. Die Zone 25.200 Punkte bis 25.000 Punkte hat aus charttechnischer Sicht eine große Bedeutung als Unterstützung. Sollte es für den Index unter die 25.000er Marke gehen, könnten sich weitere Abgaben auf 24.650 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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