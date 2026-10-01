Die Rheinmetall-Aktie kommt nicht in die Gänge.Ganz im Gegenteil. Immer wieder rutscht die Aktie unter die äußerst wichtige Marke von 1.000 Euro. Angesichts der Fundamentaldaten fragt man sich: Warum? Die Auftragsbücher des Düsseldorfer Rüstungskonzerns sind prall gefüllt. Die angespannte geopolitische Lage lässt eine weitere Aufrüstung der Staaten erwarten, was wiederum weitere Aufträge für Rheinmetall nach sich ziehen sollte. Die Frage ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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