BÖRSE AKTUELL: Tech-Rallye in Asien nach Micron-Ergebnissen und schwächerem Yen trotz restriktiver Geldpolitik der BoJ

In unserem aktuellen Marktbericht zur Börse zeigen sich die weltweiten Finanzmärkte gespalten: Während starke Zahlen des US-Halbleiterkonzerns Micron Technology sowie massiv angekündigte Investitionen Südkoreas in den US-Energiesektor die asiatischen Börsen antreiben, bleiben die europäischen Märkte und Wall-Street-Vorgaben verhalten.

Wichtige Börsen News im Überblick:

Asien im Aufwind: Der Nikkei 225 gewinnt knapp 2,9 - der KOSPI steigt um 0,9 %.

Der Nikkei 225 gewinnt knapp 2,9 - der KOSPI steigt um 0,9 %. Yen unter Druck: USD/JPY steigt Richtung 158,30 - Investoren werten hawkish geglaubte BoJ-Aussagen als bereits eingepreist.

USD/JPY steigt Richtung 158,30 - Investoren werten hawkish geglaubte BoJ-Aussagen als bereits eingepreist. Erholung der Wall Street Futures: US100 gewinnt rund 0,94 - US500 verzeichnet ein Plus von etwa 0,47 %.

?? Für deutsche Anleger heute besonders relevant

Für Traderehe und Anleger am deutschen Aktienmarkt ergeben sich am heutigen Handelstag folgende entscheidende Impulsgeber:

Impulse für den Tech- und Halbleiter-Sektor (DAX - TecDAX): Die hervorragenden Quartalsergebnisse und der starke Ausblick von Micron Technology setzen globale KI- und Chip-Werte unter Kaufdruck. Deutsche Tech-Schwergewichte und Zulieferer wie Infineon, AIXTRON oder Siltronic stehen zum europäischen Handelsstart im Fokus für positive Impulse. DAX-Erweiterung - Zinsdruck im Blick: Der DAX 40 (DE40) zeigt sich im vorbörslichen Handel bei etwa 25.257 Punkten stabil (ca. +0,03 - Ein weiter anhaltender Renditeanstieg bei US-Staatsanleihen (10-jährige Benchmarks bei ca. 5,29 - bremst das Kurspotenzial europäischer Standardwerte jedoch vorerst ein. Einkaufsmanagerindizes (PMIs) - Zins-Statements: Um 09:55 Uhr steht die Veröffentlichung des endgültigen S&P Global Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie an (Prognose: 53,8 Punkte). Ein Wert im Expansionsbereich untermauert die Erholungsansätze der Heimheimwirtschaft....

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