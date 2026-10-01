WIESBADEN (ots) -- Bundesweiter, europäischer Wettbewerb für die Klassen 8 bis 13- Wettbewerb zur Förderung von Nachrichten- und Datenkompetenz- Jetzt bis zum 16. November 2026 anmelden!Das Statistische Bundesamt (Destatis) organisiert im Schuljahr 2026/27 zum fünften Mal den Europäischen Statistikwettbewerb (European Statistics Competition, kurz: ESC) in Deutschland. Der Wettbewerb wird gemeinsam mit der europäischen Statistikbehörde Eurostat organisiert und durchgeführt. In diesem Jahr wird der ESC in Deutschland von den Partnern Journalismus macht Schule e. V., der Bildungsinitiative SPREUWEIZEN und der Statistikabteilung der Bundesagentur für Arbeit unterstützt. Die Anmeldung zum Wettbewerb ist online möglich und bietet die Chance auf attraktive Preise für die teilnehmenden Teams und ihre Schulen.Angesichts steigender Desinformation hat sich der Wettbewerb in diesem Jahr zum Ziel gesetzt, neben Datenkompetenz auch die Nachrichtenkompetenz junger Menschen zu fördern, um manipulative Inhalte besser zu erkennen. Die Schülerinnen und Schüler lernen Informationen zu hinterfragen und einzuordnen, zuverlässige Quellen zu erkennen und aus Daten eigene Erkenntnisse abzuleiten. Die Fähigkeit zur Faktenüberprüfung wird für junge Menschen zunehmend zu einer Schlüsselkompetenz.Vom Klassenzimmer auf die europäische BühneDer Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13 aller Schularten, die in zwei Alterskategorien antreten. In Teams von zwei bis drei Personen werden gemeinsam Aufgaben gelöst, während eine Lehrkraft in allen organisatorischen Fragen unterstützt und die Anmeldung übernimmt. Die Anmeldung sowohl mehrerer Teams pro Schule als auch klassenübergreifend ist möglich und unabhängig vom Unterrichtsfach.Der Wettbewerb gliedert sich in zwei Runden der nationalen Phase und das anschließende europäischen Finale. In der ersten Runde testen die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in einem Multiple-Choice-Test. Themen sind statistische Rechengrundlagen, Nachrichtenkompetenz und europäische Statistiken. In der zweiten Runde geht es darum, Daten aus Quellen der amtlichen Statistik auszuwerten und die Ergebnisse in einer Präsentation aufzubereiten. Die zwei besten Teams jeder Alterskategorie erhalten eine Einladung zur Siegerehrung mit offizieller Urkundenübergabe im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden.Alle Teams, die die ersten beiden Runden erfolgreich meistern, haben die Chance, in das europäische Finale einzuziehen und sich dort mit Teams aus allen 22 teilnehmenden europäischen Ländern zu messen. Hier ist Kreativität gefragt: Zu einem gemeinsamen Thema drehen die Schülerinnen und Schüler ein Kurzvideo und zeigen, wie sich Statistikfakten in spannende Geschichten verwandeln lassen.Wie groß das Interesse am Wettbewerb ist, zeigte der Europäische Statistikwettbewerb im Schuljahr 2025/2026: Knapp 29 000 Schülerinnen und Schüler aus 22 EU-Mitgliedstaaten nahmen europaweit teil - so viele wie nie zuvor.Jetzt anmelden und dabei seinDie Anmeldephase für den Europäischen Statistikwettbewerb läuft noch bis zum 16. November 2026. Unter www.destatis.de/esc gibt es Informationen zur Anmeldung, dem Ablauf des Wettbewerbs, den Regeln und Teilnahmebedingungen.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:PressestelleTelefon: +49 611 75 3444esc@destatis.dePressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6362569