Frankfurt am Main (ots) -- 39 Prozent der Unternehmen benötigen heute länger zur Besetzung offener Stellen als noch vor einem Jahr- Fehlende Kompetenzen (46 Prozent) und mangelnde Verfügbarkeit qualifizierter Kandidaten (45 Prozent) sind die wichtigsten Ursachen für längere Vakanzzeiten- Aber: Der Recruiting-Flaschenhals liegt nicht immer im Bewerbermarkt. Bei knappen Talenten entscheidet immer stärker, wie handlungsfähig ein Unternehmen intern ist.Der Arbeitsmarkt ist für alle Unternehmen derselbe. Die Recruiting-Ergebnisse sind es nicht. Das zeigt die aktuelle Zusatzbefragung der ManpowerGroup zum Arbeitsmarktbarometer für das vierte Quartal 2026. Offene Stellen zu füllen, wird demnach für viele Arbeitgeber zunehmend schwieriger. Gleichzeitig gelingt es anderen, Positionen trotz derselben wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiterhin schnell zu besetzen. Die Ergebnisse machen deutlich: Der Arbeitsmarkt allein erklärt den Recruiting-Erfolg nicht. Neben dem Fachkräftemangel spielen interne Prozesse, Zusammenarbeit und Geschwindigkeit die entscheidende Rolle.Fast vier von zehn Unternehmen benötigen heute länger für die Stellenbesetzung39 Prozent der Unternehmen geben an, dass die Besetzung offener Stellen heute länger dauert als noch vor einem Jahr. Nur 17 Prozent berichten von kürzeren Besetzungszeiten, während 43 Prozent keine wesentliche Veränderung feststellen.Die größten Hürden liegen dabei aus Sicht der Arbeitgeber weiterhin auf dem Arbeitsmarkt selbst. Unternehmen, die heute länger für die Besetzung offener Positionen benötigen, nennen als Hauptgründe fehlende Kompetenzen bei Bewerberinnen und Bewerbern (46 Prozent) sowie einen Mangel an qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten im lokalen Arbeitsmarkt (45 Prozent). Ebenfalls häufig genannt werden unterschiedliche Erwartungen von Unternehmen und Bewerbenden (26 Prozent) sowie Kontaktabbrüche seitens der Bewerbenden während des Bewerbungsprozesses (19 Prozent). 18 Prozent der Unternehmen berichten, dass sie seltener geeignete Kandidatinnen und Kandidaten über Empfehlungen oder berufliche Netzwerke finden."Über Fachkräftemangel sprechen wir seit Jahren. Die spannendere Frage ist deshalb: Warum schaffen es manche Unternehmen trotzdem, ihre Stellen schnell zu besetzen? Unsere Daten zeigen, dass der Unterschied nicht nur im Arbeitsmarkt liegt, denn der ist ja für alle gleich. Recruiting-Erfolg hängt mehr denn je davon ab, wie schnell Unternehmen entscheiden, wie gut ihre Bereiche intern und mit Partnern zusammenarbeiten und wie konsequent sie Kandidatinnen und Kandidaten ansprechen", ordnet Faris Becirovc, Country Manager und Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland, die Umfrageergebnisse ein.Erfolgreiche Arbeitgeber setzen auf Geschwindigkeit, Zusammenarbeit und FlexibilitätBesonders aufschlussreich ist der Blick auf die Unternehmen, die offene Stellen heute genauso schnell oder sogar schneller besetzen als vor einem Jahr. Diese Arbeitgeber nennen häufig Faktoren, die innerhalb des eigenen Unternehmens liegen und somit von ihnen selbst beeinflusst werden können.An erster Stelle steht die bessere Zusammenarbeit zwischen HR und Fachbereichen (28 Prozent). Es folgen schnellere interne Freigaben und Entscheidungen (22 Prozent), eine gezieltere Ansprache potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten, flexible beziehungsweise hybride Arbeitsmodelle sowie wirksamere (KI-gestützte) Verfahren zur Vorauswahl von Bewerbungen (jeweils 21 Prozent). Die Ergebnisse legen nahe, dass Recruiting-Erfolg nicht allein von der Verfügbarkeit geeigneter Bewerber abhängt. Ebenso entscheidend ist, wie effizient Unternehmen ihre Personalgewinnung organisieren."Unsere Befragung zeigt zwei Realitäten am Arbeitsmarkt: Während einige Unternehmen vor allem fehlende Kompetenzen beklagen, gelingt es anderen, unter denselben Bedingungen erfolgreich zu rekrutieren. Die erfolgreichsten Arbeitgeber steuern Personalbedarf, Recruiting, interne Prozesse und externe Workforce-Lösungen als Gesamtpaket. Ein modernes Workforce Management schafft genau diese Verbindung und hilft, schneller auf veränderte Bedarfe zu reagieren", so Becirovic.Unternehmen können ihren Recruiting-Erfolg aktiv beeinflussenDie Zusatzbefragung zeigt damit nicht nur die Herausforderungen am Arbeitsmarkt, sondern auch konkrete Ansatzpunkte für Unternehmen. Wer Recruiting als strategische Aufgabe versteht, Prozesse vereinfacht und die Zusammenarbeit zwischen Personalabteilung, Fachbereichen und Partnern für das Workforce Management verbessert, kann seine Chancen auf eine erfolgreiche Besetzung offener Stellen deutlich erhöhen.Zu den vollständigen Ergebnissen und dem kostenlosen Download.Über das ManpowerGroup ArbeitsmarktbarometerDas Arbeitsmarktbarometer ist auch als ManpowerGroup Employment Outlook Survey (MEOS) bekannt und existiert bereits seit über 60 Jahren. Die Studie wird im Dreimonats-Rhythmus veröffentlicht und gilt weltweit als wichtiger Indikator zur Einschätzung der zukünftigen Arbeitsmarktentwicklung. Die Studie ist die umfassendste zukunftsorientierte Beschäftigungsumfrage ihrer Art und misst repräsentativ die Erwartungshaltung von Arbeitgebern zur Beschäftigungslage ihres eigenen Unternehmens in Bezug auf das jeweils vorausliegende Quartal. Die Ergebnisse sind aufgeschlüsselt nach Branchen und Regionen und finden weltweit bei Ökonom*innen, Arbeitsmarktexpert*innen und Finanzanalyst*innen Beachtung.ManpowerGroup Deutschland GmbH & Co. KGMit rund 6.000 Mitarbeitenden zählt die ManpowerGroup zu den größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren die Gesellschaften Manpower, Experis, Talent Solutions sowie spezialisierte Einzelmarken. Die ManpowerGroup ist Pionier der Zeitarbeit und hat das Modell der Arbeitnehmerüberlassung erfunden. Mittlerweile ist das Unternehmen seit über 75 Jahren für Bewerber, Bewerberinnen und Unternehmen am Markt aktiv und setzt Branchenstandards. Die ManpowerGroup unterstützt Unternehmen bei ihrer Transformation in der sich stetig und rasant wandelnden Welt der Arbeit und stellt umfassende Lösungen für das Rekrutieren, Entwickeln und Managen der für den nachhaltigen Erfolg notwendigen Fachkräfte bereit. In Deutschland ist die ManpowerGroup seit 1965 tätig und gehört zu der amerikanischen ManpowerGroup.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:ManpowerGroup Deutschland GmbH & Co. KGPressestelleDr. Katrin LuzarFrankfurter Straße 60-6865760 EschbornE-Mail: presse@manpower.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56465/6362583