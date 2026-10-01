Eschborn (ots) -- Erfolgreicher Abschluss der Transaktion (Closing) nach Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen- Techem Solutions wird unter dem Namen Elevion Energy Teil der europäischen Plattform der Elevion Group für Wärme-Contracting und integrierte Energielösungen- Techem fokussiert Investitionen künftig noch stärker auf digitale Energiedaten- und EffizienzlösungenTechem, führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäudelösungen, hat den Verkauf der Techem Solutions GmbH an die Elevion Group erfolgreich abgeschlossen. Mit Vollzug der Transaktion wird das Unternehmen künftig unter dem Namen Elevion Energy firmieren und Teil der europäischen Plattform der Elevion Group für Wärme-Contracting und integrierte Energielösungen. Der Abschluss der Transaktion (Closing) ist mit Ablauf des 30. Septembers 2026 erfolgt. Zuvor wurden sämtliche üblichen Vollzugsbedingungen erfüllt und die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt.Mit dem Abschluss der Transaktion schärft Techem sein strategisches Profil und fokussiert Investitionen künftig noch stärker auf digitale Energiedaten- und Effizienzlösungen. Damit stärkt das Unternehmen seine Position als Technologie- und Datenpartner der Immobilienwirtschaft bei Energieeffizienz und Dekarbonisierung."Der erfolgreiche Abschluss der Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für beide Unternehmen. Techem Solutions erhält innerhalb der Elevion Group ein ideales Umfeld, um ihr Wachstumspotenzial im Wärme-Contracting weiter auszubauen und ihre Marktposition nachhaltig zu stärken. Gleichzeitig schärft Techem sein strategisches Profil und konzentriert sich auf die Weiterentwicklung digitaler Lösungen, mit denen wir unsere Kunden bei der Transformation ihrer Gebäude unterstützen."Ulrich Schiller, Co-CEO der Techem Group und CEO Deutschland"Der Abschluss der Transaktion verschafft uns zusätzlichen Fokus und größere Flexibilität für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Wir investieren gezielt in Innovationen und Technologien, die die Digitalisierung und Dekarbonisierung von Gebäuden vorantreiben. Damit stärken wir unsere Innovationskraft und schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum."Michael Nilles, Co-CEO der Techem Group und CEO Digital & New BusinessRund 100 Mitarbeitende wechseln im Zuge der Transaktion zu Elevion Energy, die weiterhin von Holger Suschowk und seinem Führungsteam geleitet wird. Über die Transaktion hinaus prüfen Techem und die Elevion Group weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit.Weitere Details zur Transaktion finden Sie in der Pressemitteilung vom 5. Juni 2026 (https://author-p24105-e71735.adobeaemcloud.com/content/techem/corp/de/news-und-medien/pressemitteilungen/Techem-Solutions-wird-Teil-der-Elevion-Group.html).Über TechemTechem ist ein führender Serviceanbieter für digitale und innovative Lösungen rund um den effizienten Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Leistungen des Unternehmens decken die Themen Energiemanagement, Verbrauchserfassung und -transparenz, Sicherheit und Komfort sowie Prozesseffizienz in Immobilien ab. Das Unternehmen wurde 1952 gegründet, ist heute mit über 4.300 Mitarbeitenden in 18 Ländern aktiv und betreut mehr als 13,5 Millionen Wohnungen. Techem unterstützt Eigentümer und Verwalter bei der Analyse von Wärme- und Wasserverbräuchen in Immobilien sowie bei der Identifizierung von Effizienzpotenzialen. Als ein Marktführer in der Funkfernerfassung von Energieverbräuchen in Wohnungen treibt Techem die Vernetzung und Digitalisierung von Prozessen in Immobilien weiter voran. Moderne Multisensorgeräte sowie Funkrauchwarnmelder mit Ferninspektion, Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur für Elektromobilität sowie Leistungen rund um die Trinkwasserqualität ergänzen das Lösungsportfolio für die Wohnungs- und Gewerbeimmobilienwirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.techem.com/de oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/techemde/).Pressekontakt:Janina SchmidtHead of Corporate CommunicationsTechem Energy Services GmbHPhone: +49 (0) 174 / 744-4137E-mail: janina.schmidt@techem.deKatharina Bathe-MetzlerHead of Sustainability, Communications & Public AffairsTechem Energy Services GmbHPhone: +49 (0) 1522 / 413-6702E-mail: katharina.bathe-metzler@techem.deOriginal-Content von: Techem GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37900/6362580