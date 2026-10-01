Dortmund (ots) -Die Continentale Versicherung hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung PremiumBU weiterentwickelt. Beliebte Leistungen aus den bisherigen Paketen sind jetzt automatisch im Grundtarif enthalten, darunter eine Leistung bei speziellen Beeinträchtigungen wie Krebs oder Herzinfarkt. Das neue optionale Karriere X Paket bietet unter anderem eine Karrieregarantie mit einer Besserstellungsoption bei Weiterqualifizierung und Berufswechsel. Die Leistung wegen Arbeitsunfähigkeit ist nun als eigener Baustein wählbar. Zudem wurden die Nachversicherungsgarantien erweitert. Mit dem Update verbessern sich auch die Versicherungsbedingungen, zum Beispiel bei der Infektionsklausel und der Verlängerungsoption der Versicherungs- und Leistungsdauer bei Anpassung der Regelaltersgrenze.Karriere X Paket schafft FlexibilitätDer Produktaufbau der Continentale PremiumBU ist mit dem Update einfacher geworden - mit nur noch einem statt bislang vier optionalen Zusatz-Paketen. Die beliebtesten Leistungen aus den bisherigen Paketen wurden in den Grundtarif übernommen. Das bisherige Karriere-Paket wurde zum Karriere X Paket weiterentwickelt. Gegen einen kleinen Mehrbeitrag gibt es unter anderem einen Starter-Bonus mit zusätzlichem Schutz bei Erwerbsunfähigkeit in den ersten 5 Jahren nach Einstieg ins Erwerbsleben, einen Qualifikationsbonus bei Weiterqualifizierung und Berufswechsel sowie einen Rabatt für den Mehrbeitrag aus Nachversicherungen. Ebenfalls enthalten ist eine Karrieregarantie. Mit ihr kann die BU-Rente zusätzlich auf bis zu 7.500 Euro monatlich erhöht werden.Eigenständiger Baustein für Leistungen bei ArbeitsunfähigkeitNeu ist zudem, dass die Leistung wegen Arbeitsunfähigkeit als eigenständiger Baustein wählbar ist - inklusive einer "3+3-Regelung": Eine Leistungsmeldung ist bereits nach 3 Monaten ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit möglich, wenn ein Facharzt eine voraussichtliche Gesamtdauer von mindestens 6 Monaten bestätigt. Wird gleichzeitig BU beantragt, erhalten Versicherte bis zu 24 Monate die vereinbarte BU-Rente - bei voller Beitragsbefreiung.Von Anfang an günstiger: Der Azubi-BonusEbenfalls neu: Das bekannte Bonus-Prinzip für Studierende kommt jetzt auch für Auszubildende zum Tragen. Schon ab Ausbildungsbeginn legt die Continentale eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zugrunde - unabhängig von der Branche. So profitieren junge Kunden bereits während der Ausbildung von günstigeren Beiträgen und nach Abschluss vom Qualifikationsbonus.Ereignisse für garantierte Nachversicherungsrechte erweitertAuch die Nachversicherungsgarantien wurden um neue Ereignisse ergänzt beziehungsweise weiterentwickelt - etwa gibt es jetzt Nachversicherungsrechte bei Gewinnsteigerungen von Selbstständigen oder bei beruflichen und akademischen Weiterqualifizierungen. Die Verdopplungsoption für Schüler, Studierende und Auszubildende ist jetzt ebenfalls Bestandteil des Grundtarifes.Continentale-Studie belegt den Wert persönlicher Beratung"Kaum ein Produkt ist so beratungsintensiv wie die BU. Mit dem Update erleichtern wir Vermittlern die Beratung und sichern Kunden auf ihrem Lebensweg flexibel ab", sagt Dr. Matthias Hofer, Vorstand Leben bei der Continentale. Dass persönliche Beratung einen Einfluss auf die Absicherung existenzieller Risiken hat, zeigt die repräsentative Continentale-Studie 2026: 24 Prozent der Menschen mit persönlichem Vermittler haben eine BU-Versicherung, ohne Vermittler sind es nur 14 Prozent. Dr. Matthias Hofer: "Hier liegt also weiterhin enormes Potenzial für Vermittler."Stabile Kalkulation seit 1955Neben Flexibilität ist bei der BU-Vorsorge eine stabile Kalkulation besonders wichtig, da der Schutz den Kunden idealerweise jahrzehntelang begleitet. Die Continentale bietet BU-Schutz seit 1955 und hat die zu Vertragsbeginn kalkulierten Prämien nie angehoben. Im map-report BU-Stabilitätsrating 2026 erhielt sie erneut die Höchstbewertung "mmm+".Mehr zur Continentale PremiumBU sowie den Tarifvarianten für Schüler sowie Beamte gibt es unter continentale.de/berufsunfaehigkeit. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereite Information unter makler.continentale.de/premium-bu-update.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Muttergesellschaft des Verbundes ist die Continentale Krankenversicherung a.G., die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen begeht. Im Mittelpunkt stehen für die Unternehmen die Bedürfnisse der Versicherten, Vertriebspartner und Mitarbeitenden. Oberster Grundsatz ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/6362594