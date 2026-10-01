Aichach (ots) -Mit dem neuen Juzo Expert Feel erweitert Juzo sein Portfolio im Bereich der Flachstrickversorgung für Menschen mit Lipödem und Lymphödem. Die neue Versorgung wurde insbesondere für Anwenderinnen und Anwender entwickelt, die Wert auf ein weiches Tragegefühl, hohe Bewegungsfreiheit und eine zuverlässige Versorgung im Alltag legen. Gleichzeitig eignet sich der Juzo Expert Feel besonders für die Kompressionsversorgung bei empfindlicher Haut."Die langfristige Akzeptanz einer Kompressionsversorgung wird neben ihrer therapeutischen Wirksamkeit maßgeblich von Tragekomfort, Passform und Alltagstauglichkeit beeinflusst. Gerade Kompressionsneulinge, aktive Betroffene sowie Menschen mit sensibler Haut stellen oft hohe Anforderungen an ihre Versorgung", so Lisa-Marie Reil, Produktmanagerin von Juzo. "Mit dem Juzo Expert Feel ergänzen wir unser Flachstricksortiment um eine neue Versorgungsoption, die diese Aspekte gezielt in den Mittelpunkt stellt."Charakteristisch für den Juzo Expert Feel ist sein Doubleface-Gestrick. Die besonders weiche Mikrofaser-Innenseite sorgt für ein angenehm anschmiegsames Tragegefühl auf der Haut, während die robustere Außenseite den Anforderungen des Alltags standhält. Dadurch vereint die Versorgung hohen Komfort mit der für die Lymph- und Lipödemtherapie erforderlichen Stabilität.Gleichzeitig zeichnet sich die neue Flachstrickversorgung durch eine hohe Elastizität aus. Sie passt sich flexibel an die Bewegungen des Körpers an und bietet dadurch ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit im Alltag. Insbesondere aktive Betroffene profitieren davon, weil sie die Kompressionstherapie leichter in ihren vielseitigen Alltag integrieren können.Ein weiterer Fokus bei der Entwicklung lag auf der Hautverträglichkeit. Die weiche Mikrofaser-Innenseite macht den Juzo Expert Feel gerade für Menschen mit empfindlicher Haut interessant. Gleichzeitig sorgt das feine Maschenbild für eine dezente und unauffällige Optik der Versorgung.Als flexibelstes Flachstrickprodukt im Juzo Sortiment wurde der Juzo Expert Feel speziell für die Therapie von Lymphödemen und Lipödemen entwickelt. Der neue Juzo Expert Feel steht als maßgefertigte Beinversorgung und als Kompressionssegment in den Kompressionsklassen 1 (18-21 mmHg) und 2 (23-32 mmHg) zur Verfügung.Mit der Einführung des Juzo Expert Feel erweitert Juzo sein lymphologisches Portfolio um eine weitere Flachstrickversorgung, die therapeutische Anforderungen mit einem besonders weichen Tragegefühl verbindet. Ziel ist es, Betroffenen eine Versorgung anzubieten, die sich komfortabel in den Alltag integrieren lässt und dadurch die langfristige Therapieadhärenz und somit auch den Behandlungserfolg unterstützen kann.Der Juzo Expert Feel ist in den Farben Sesam, Mandel und Pfeffer erhältlich. Weitere Farben, Muster und Ausführungen für die oberen Extremitäten sind für Frühjahr 2027 vorgesehen.Pressekontakt:Laura SchultesPublic Relations & SponsoringMobil +49 (0)151 5715 7270 | Mail laura.schultes@juzo.deOriginal-Content von: Julius Zorn GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115886/6362598