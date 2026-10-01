Professionelles Gerät für Mikro- und Nano-Needling jetzt in Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal erhältlich

LONG BEACH, Kalifornien, Oct. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- SkinHealth Systems (Nasdaq: SKIN), Hersteller der Flaggschiffmarke Hydrafacial, gab heute die Markteinführung des SkinStylus SteriLock MicroSystems in Europa bekannt. Dabei handelt es sich um ein professionelles Mikro- und Nano-Needling-Gerät für kosmetische Anwendungen. Das Gerät ist ab sofort in Großbritannien, Irland, Deutschland, Frankreich, Spanien und Portugal erhältlich.

Die Markteinführung trägt dem weltweit wachsenden Interesse an professionellen Microneedling-Behandlungen Rechnung und unterstützt die Strategie von SkinHealth Systems, ergänzende Lösungen für unterschiedlichste Hautprobleme, individuelle Bedürfnisse und Behandlungsziele anzubieten. Das Unternehmen wird seine etablierte europäische Vertriebsstruktur von Hydrafacial sowie bestehende Partnerschaften nutzen, um SkinStylus bei Fachleuten aus der ästhetischen Medizin in der gesamten Region einzuführen.

"Die internationale Expansion von SkinStylus ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, SkinHealth Systems zu einem umfassenderen Ökosystem für medizinische Ästhetik auszubauen", so Pedro Malha, President und Chief Executive Officer von SkinHealth Systems. "Indem wir die große Verbreitung der Hydrafacial-Geräte und unsere langjährigen Beziehungen zu Anbietern nutzen, können wir ihnen ergänzende Technologien anbieten. Damit lassen sich ein breiteres Spektrum kosmetischer Hautprobleme behandeln und neue Möglichkeiten für die Betreuung ihrer Kunden schaffen."

SkinHealth Systems hat SkinStylus 2023 übernommen, um sein professionelles Portfolio im Bereich Hautgesundheit über Hydrafacial-Behandlungen hinaus zu erweitern. Zusammen bieten die beiden Technologien Fachleuten aus der medizinischen Ästhetik sich ergänzende Behandlungsmöglichkeiten: Hydrafacial-Behandlungen verbessern die Hautqualität und unterstützen die langfristige Hautgesundheit. Micro- und Nano-Needling-Behandlungen mit SkinStylus fördern dagegen die natürliche Hauterneuerung und können zu einem sichtbar verjüngten Hautbild beitragen.

Microneedling ist ein nicht-chirurgisches, minimalinvasives kosmetisches Verfahren, das von qualifizierten Fachkräften durchgeführt wird. Dabei werden mithilfe zahlreicher feiner Nadeln kontrollierte Mikrokanäle in der Haut erzeugt. Das Verfahren unterstützt die natürlichen Regenerationsprozesse der Haut und kann dazu beitragen, das Erscheinungsbild feiner Linien und Falten, einer unebenen Hautstruktur und der allgemeinen Hautqualität zu verbessern - bei minimaler Ausfallzeit.

SkinStylus wurde für präzise und gleichmäßige Behandlungsergebnisse sowie eine sichere Anwendung entwickelt und bietet individuell einstellbare Parameter und eine große Auswahl an SteriLock-Kartuschen. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es ausgebildeten Fachkräften aus der medizinischen Ästhetik, die Behandlung individuell auf die Hautprobleme, Bedürfnisse und gewünschten Ergebnisse jedes einzelnen Kunden abzustimmen. Nano-Needling-Behandlungen mit SkinStylus können zudem dazu beitragen, die Aufnahme professioneller Hautpflegeprodukte zu verbessern, die während der Behandlung topisch auf die Haut aufgetragen werden.

SkinStylus wird über die europäische Vertriebsorganisation von SkinHealth Systems vertrieben. Ab 2027 soll das Produkt voraussichtlich auch in ausgewählten weiteren Märkten erhältlich sein.

Über SkinHealth Systems

SkinHealth Systems (NASDAQ: SKIN) ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der medizinischen Ästhetik. Das Unternehmen bietet ein integriertes Ökosystem klinisch erprobter Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die Hautgesundheit von Verbrauchern zu fördern und den Erfolg von Anbietern zu unterstützen. Mit Hydrafacial als Kernangebot - einer führenden und stark nachgefragten professionellen Hautpflegebehandlung - sowie ergänzenden Lösungen wie SkinStylus-Microneedling und HydraScalp mit Keravive verbindet SkinHealth Systems fortschrittliche Gerätetechnologie, firmeneigene Verbrauchsmaterialien und klinische Validierung. Über ein weltweites Omnichannel-Netzwerk von Anbietern schafft das Unternehmen so konsistente Behandlungserfahrungen. Weitere Informationen finden Sie unter skinhealthsystems.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn. Anbieter in Ihrer Nähe finden Sie unter hydrafacial.com/find-a-hydrafacialist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 sowie von Abschnitt 27A des "Securities Act" von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des "Securities Exchange Act" von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung dar. Dazu gehören unter anderem Aussagen zur Strategie, zu Plänen, Zielen, Initiativen und finanziellen Aussichten von SkinHealth Systems Inc. In dieser Pressemitteilung werden Begriffe wie "schätzt", "prognostiziert", "erwartet", "geht davon aus", "sagt voraus", "plant", "beabsichtigt", "glaubt", "strebt an", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig" und "schlägt vor" sowie Abwandlungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke (einschließlich ihrer verneinten Formen) verwendet, um zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für künftige Leistungen, Bedingungen oder Ergebnisse dar. Sie unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderer wichtiger Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von SkinHealth Systems Inc. liegen. Diese Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Daher wird den Lesern geraten, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen.

Zu den wichtigen Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen beeinflussen können, gehören unter anderem: die Fähigkeit von SkinHealth Systems Inc., ihr Wachstum zu steuern und ihren Geschäftsplan umzusetzen; die Wahrnehmung von SkinStylus durch Anbieter und Verbraucher; gesetzliche und behördliche Vorschriften sowie sonstige rechtliche Anforderungen, die die Fähigkeit von SkinHealth Systems Inc. beeinträchtigen oder beeinflussen könnten, SkinStylus in europäischen Ländern und über Vertriebskanäle zu vermarkten; der Erfolg der Markteinführung von SkinStylus in Europa und die Akzeptanz der Produkte bei Anbietern und Verbrauchern in den jeweiligen Ländern; potenzielle Rechtsstreitigkeiten, an denen SkinHealth Systems Inc. beteiligt ist; Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; die Möglichkeit, dass SkinHealth Systems Inc. durch andere wirtschaftliche, geschäftliche und/oder wettbewerbsbezogene Faktoren nachteilig beeinflusst wird; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den Abschnitten "Risikofaktoren" und "Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr dargelegt sind, der bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde, sowie in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der SEC, beispielsweise im Quartalsbericht auf Formular 10-Q. Diese Risiken können sich weiterhin auf die Geschäftsentwicklung und die Finanzlage des Unternehmens auswirken. Darüber hinaus ist das Unternehmen in einem äußerst wettbewerbsintensiven und sich schnell wandelnden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit können neue Risikofaktoren auftreten. Die Unternehmensleitung kann weder alle derartigen Risikofaktoren vorhersehen noch die Auswirkungen sämtlicher Risikofaktoren auf das Geschäft einschätzen oder beurteilen, inwieweit ein einzelner Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen. SkinHealth Systems Inc. lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ansprechpartner:

Presse: press@skinhealthsystems.com

Investoren: IR@skinhealthsystems.com

Quelle: SkinHealth Systems

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