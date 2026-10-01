Fast jeder zweite Beschäftigte in Deutschland nutzt schon KI-Agenten am Arbeitsplatz. Gleichzeitig wächst die Sorge um den eigenen Job und neue Anforderungen an die Qualifikation. Beschäftigte in Deutschland gehören beim Einsatz autonomer Künstlicher Intelligenz zur weltweiten Spitzengruppe und liegen unter den führenden Industrienationen nur hinter den USA: Fast jeder zweite Arbeitnehmer hierzulande (49 Prozent) nutzt im Berufsalltag bereits sogenannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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