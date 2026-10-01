Was kann eine Frage auslösen? Auf der DKM wird DELAs "Selbstgespräch" erlebbar. Nimm im Video-Set-up Platz und erfahre Impulse für Dein Kundengespräch zur Hinterbliebenenvorsorge. Der DELA RisikoCheck schafft Klarheit zur medizinischen Risikolage. Eine Frage kann den Anfang machenGerade bei der Hinterbliebenenvorsorge entscheidet häufig der Einstieg darüber, ob über Verantwortung und Absicherung gesprochen wird. Viele Menschen wissen, dass Vorsorge wichtig ist, schieben das Thema aber auf. Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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