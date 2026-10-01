Der Maklerpool BCA startet für das Altersvorsorgedepot eine Zusammenarbeit mit ODDO BHF AM und der Xaver Group. Es handelt sich dabei um eine digitale Lösung, die angeschlossenen Maklern und Beratern ab Oktober 2026 zur Verfügung steht. Gemeinsam mit ODDO BHF AM und der Xaver Group bringt die BCA AG das "BCA Xaver Altersvorsorgedepot powered by ODDO BHF Asset Management" auf den Markt. Den Partnern der BCA Gruppe, also der BCA AG, der BfV Bank für Vermögen AG und der CARAT Fonds Service AG, steht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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