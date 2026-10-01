Ethereum News: 850 Millionen Dollar an ETF-Zuflüssen, und dann bricht die Serie ab

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Die Ethereum News des Tages drehen sich um ein einziges Datum, den 29. September, den Tag, an dem eine siebentägige ETF-Zufluss-Serie abrupt endete. In nur einer Woche waren rund 850 Millionen Dollar in Spot-ETFs geflossen, angeführt von BlackRock und Fidelity. Dann kamen 2,81 Millionen Dollar Abflüsse, und die Frage änderte sich über Nacht.

ETH handelt am 30. September bei rund 2.680 Dollar und scheitert weiter an der Widerstandszone bei 2.800 Dollar. Die US-Staatsanleiherenditen sind auf den höchsten Stand seit 2007 gestiegen und ziehen Kapital aus Risikowerten ab. Der Fear and Greed Index steht trotzdem bei 71 und signalisiert Gier. Was die ETF-Daten wirklich bedeuten und wo sich abseits der Schlagzeilen Kapital sammelt, zeigt der Blick auf die Zahlen.

Ethereum News September 2026: ETF-Serie endet nach 850 Millionen Dollar an einem einzigen Wendepunkt

Die Serie begann am 18. September, nachdem drei Tage mit Abflüssen von 404,8 Millionen Dollar den Markt belastet hatten. Das Scheitern des Clarity Act im US-Senat hatte die Verkaufswelle ausgelöst, zusammen mit Liquidierungen von 275 Millionen Dollar in nur 20 Minuten. Ab dem 18. September drehte sich der Trend, und die ETFs zogen sieben Sitzungen in Folge frisches Kapital an. Der stärkste Tag war der 21. September mit 269,98 Millionen Dollar an Netto-Zuflüssen.

Am 29. September endete die Serie laut BeInCrypto mit einem Abfluss von 2,81 Millionen Dollar. BlackRock ETHA verlor 8,94 Millionen, Fidelity FETH 6,7 Millionen. Grayscales Ethereum Mini Trust fing mit 12,83 Millionen Dollar Zufluss einen Teil auf. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe erreichte 5,293 Prozent, den höchsten Stand seit 2007, wie crypto.news unter Berufung auf Reuters berichtet.

Trotz der ETF-Woche handelt ETH 3,3 Prozent tiefer als vor sieben Tagen. Futures Open Interest liegt bei 33,6 Milliarden Dollar, während Trader vor den US-Wirtschaftsdaten Hebel abbauen. Die Widerstandszone zwischen 2.750 und 2.800 Dollar hat im September jeden Ausbruchsversuch abgewiesen. Auf der On-Chain-Seite wuchsen die Uniswap-V3-Gebühren im Monatsvergleich um 65 Prozent und V4 um 188 Prozent, doch der Kurs hat das nicht eingepreist. Bei einer Marktkapitalisierung von über 300 Milliarden Dollar kostet jeder weitere Prozentpunkt Milliarden an frischem Kapital, und genau diese Schwerkraft lenkt den Blick auf Einstiegspunkte mit einer grundlegend anderen Dynamik.

Pepeto baut das Werkzeug, das die Ethereum News nicht auf dem Radar haben

850 Millionen Dollar an Zuflüssen konnten ETH nicht über 2.800 Dollar heben. In genau dieser Phase suchen erfahrene Wallets nach Positionen, wo das Verhältnis zwischen Einstiegspreis und Listungsbewertung ein Renditepotenzial eröffnet, das kein Large Cap mehr bieten kann.

Jeder Trade über Pepeto läuft zuerst durch eine gebührenfreie Cross-Chain-Swap-Engine, die sämtliche Handelskosten eliminiert. Das Kapital, das normalerweise in Gebühren verloren ginge, bleibt von Tag eins an in der Position und arbeitet dort weiter. Weil sich diese Einsparungen summieren, kann der PepetoAI-Risikorechner eine größere Position vom Einstieg bis zum Ausstieg bewerten und die Exponierung einstufen, bevor das Geld eingesetzt wird.

Ein Werkzeug sichert das Kapital, das nächste schützt, was gesichert wurde. Die Hand, die den ersten Pepeto-Vertrag programmiert hat, ist direkt mit dem originalen Pepe Coin verbunden. 420 Billionen Token in festem Gesamtangebot schließen jedes Verwässerungsrisiko aus. SolidProof hat jeden Vertrag im Protokoll geprüft und verifiziert, bevor der Presale live ging, sodass die technische Basis unabhängig bestätigt ist.

Bei 0,000000188 Dollar hat der Pepeto-Presale über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, während die Schlagzeilen ETF-Daten und Kursziele verfolgten. Die Binance-Listung steht im Raum, und sobald sie live geht, wird der Presale-Preis Geschichte sein. Als ETH bei wenigen Dollar notierte, erkannten die wenigsten den Abstand zwischen Einstieg und späterer Bewertung. Jede Presale-Runde bringt den Preis näher an das Ende dieses Fensters.

Fazit

Selbst sieben Tage ETF-Zuflüsse konnten den Kurs nicht über die entscheidende Marke heben. Pepeto eröffnet mit einem Presale-Preis bei sieben Nullen ein Renditepotenzial, das bei 300 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung rechnerisch verschwunden ist. 10,38 Millionen Dollar im Presale, ein SolidProof-Audit und die näher rückende Binance-Listung schaffen ein Fenster, das sich mit jeder Runde verengt. Wer nach dem Einstiegspunkt sucht, den ETH heute nicht mehr bietet, findet ihn im laufenden Presale, solange er noch offen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was zeigen die ETF-Daten für ETH im September 2026?

Spot-ETFs verzeichneten sieben Tage Zuflüsse von insgesamt 850 Millionen Dollar. Am 29. September endete die Serie mit 2,81 Millionen Dollar Abflüssen, während ETH bei 2.680 Dollar unter dem Widerstand bei 2.800 Dollar handelt.

Welches Renditepotenzial bietet Pepeto im Vergleich zu ETH?

Pepeto bietet mit einem Presale-Preis bei sieben Nullen, SolidProof-Audit und erwarteter Binance-Listung ein Renditepotenzial, das ein Large Cap wie ETH rechnerisch nicht mehr liefern kann. Der laufende Presale ist auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.