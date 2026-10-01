München (ots) -Der FC Bayern Basketball hat neuen Support an seiner Seite: Factorial, die europäische KI für Unternehmen mit Hauptsitz in Barcelona, ist neuer Platin Partner des siebenmaligen Deutschen Meisters. Die zunächst für die Saison 2026/27 gestartete Partnerschaft soll den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit legen und verbindet umfassende Markenpräsenz mit einem intensiven Austausch beider Organisationen.Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen Factorial, das fortan als offizieller Enterprise AI Partner des FC Bayern Basketball agiert, steht in den kommenden Monaten das intensive Kennenlernen mit dem Ziel, Anknüpfungspunkte zu möglichen operativen Cases zu finden, um die Kooperation über ein klassisches Sponsoring hinaus zu entwickeln. In diesem Rahmen wird der FC Bayern Basketball auch Zugang zu Factorials agentischem KI System erhalten.Factorial bringt die KI für Unternehmen zum FC Bayern BasketballFactorial wurde 2016 in Barcelona gegründet und zählt mit einer Bewertung von 2,5 Milliarden US Dollar zu den wertvollsten KI Scale ups Europas. Factorial ist die KI für Unternehmen, die HR, Finanzen und IT miteinander verbinden wollen. Die KI ist in der Lage, dieses Wissen in konkrete Handlungen zu übersetzen, um Potentiale freizusetzen. Jeder Mitarbeitende arbeitet mit Factorial One, einem persönlichen KI-Agenten, der die Menschen, Richtlinien und Prozesse des Unternehmens kennt und Teams dabei unterstützt, ihre Arbeit zu erledigen. Weltweit nutzen bereits mehr als 17.000 Unternehmen Factorial, darunter mehr als 1.700 in Deutschland.Die Partnerschaft hat mit der Saison 2026/27 begonnen. Beide Organisationen beabsichtigen, die Zusammenarbeit über die zunächst vereinbarte Laufzeit von einer Saison hinaus weiterzuentwickeln und langfristig auszubauen. Factorial wird dabei an den beiden Spielstätten des FC Bayern Basketball, im BMW Park und im SAP Garden, umfassend präsent sein. Dazu gehören unter anderem Präsenzen auf LED-Banden, Screens, Flächen am Spielfeldrand, Interviewwänden sowie weiteren digitalen und physischen Brandingflächen.Darüber hinaus unterstützt Factorial die zweite Mannschaft des FC Bayern Basketball als Hauptsponsor in der 2. Bundesliga ProB: Das Factorial-Logo ist bereits prominent auf der Vorderseite der Trikots zu sehen."München ist für Factorial ein wichtiger nächster Schritt und wir wollen hier nicht einfach nur ein Büro eröffnen. Wir wollen Teil der Stadt und der Region werden. Genau deshalb passt die Partnerschaft mit dem FC Bayern Basketball so gut zu uns. Basketball ist schon lange eine persönliche Leidenschaft von mir. Noch wichtiger ist aber, dass diese Partnerschaft für beide Seiten echten Mehrwert schafft. Genau solche Partnerschaften wollen wir langfristig aufbauen. Factorial wird ein sichtbarer Teil des FCBB und sein agentisches KI-System auch innerhalb der Organisation zur Verfügung stehen.", sagt Jordi Romero, CEO und Mitgründer von Factorial.Adrian Sarmiento, kaufmännischer Geschäftsführer des FC Bayern Basketball: "In Factorial gewinnen wir einen starken, innovativen Unternehmenspartner, der langfristig in München wachsen möchte und sehr gut zu unserem Anspruch passt, uns auch als Organisation kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir sehen große Chancen, gemeinsam konkrete Anwendungsfelder zu identifizieren und die Partnerschaft Schritt für Schritt über klassisches Sponsoring hinaus auszubauen. Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit für uns eine weitere Möglichkeit, unser Netzwerk durch innovative internationale Unternehmen am Wirtschafts- und Technologiestandort München zu stärken. Wir freuen uns sehr darauf, diese Partnerschaft gemeinsam weiterzuentwickeln."Zusammenarbeit unterstützt Factorials Expansion in DeutschlandDie Partnerschaft startet zu einem wichtigen Zeitpunkt für Factorial in Deutschland, dem wichtigsten Wachstumsmarkt des Unternehmens in Europa. Nach der Series D-Finanzierungsrunde über 150 Millionen US Dollar im Juni 2026 hat Factorial seine Expansion in Deutschland weiter beschleunigt, ein Büro in München eröffnet und seine Teams in den Bereichen Vertrieb, Customer Success, Produkt, Marketing und Engineering ausgebaut. Im September übernahm das Unternehmen zudem das Berliner KI Start up Empion und ergänzt sein Angebot damit um KI-gestützte Talent Assessments.Die offizielle Eröffnung des neuen Münchner Büros und die Partnerschaft mit dem FC Bayern Basketball sind die jüngsten Schritte dieses Engagements. Factorial möchte dabei mehr über eine einfache Büroeröffnung hinausgehen: Das Unternehmen will aktiver Teil der Münchner Wirtschaft und der gesamten Region werden.Über FactorialFactorial wurde 2016 in Barcelona gegründet und ist die KI für Unternehmen, die das Potenzial jedes Unternehmens kennt, verbindet und freisetzt. Mehr als 17.000 Unternehmen in über 90 Ländern nutzen Factorial, um ihre Prozesse zu optimieren und bessere Entscheidungen zu treffen. Nach dem Erreichen des Unicorn Status im Jahr 2022 schloss Factorial 2026 eine Series D Finanzierungsrunde über 150 Millionen US Dollar ab. Damit wurde das Unternehmen mit 2,5 Milliarden US Dollar bewertet und zählt zu den wertvollsten KI Scale ups Europas. Factorial wächst weiter mit dem Ziel, die umfassendste und zugleich einfach zu bedienende Lösung für Unternehmen jeder Größe zu werden.Weitere Infos: www.factorial.comPressekontakt:Jakob RichterRedgert Commsjakob.richter@redgertcomms.com01590 160 10 90Original-Content von: Factorial, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143914/6362654