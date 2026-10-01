München (ots) -Die neo Kanzlei baut ihren Standort München weiter aus: Seit dem 16. September 2026 verstärkt Christiane Seidl neo als Partnerin und zweite Standortleiterin. Mit ihr gewinnt neo eine ausgewiesene Expertin im internationalen Steuerrecht und stärkt damit gezielt ein Beratungsfeld, das für die international ausgerichtete Mandantschaft des Münchner Standorts zunehmend an Bedeutung gewinnt.Christiane Seidl bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Steuerberatung mit. Ihr beruflicher Weg führte sie durch zwei internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaften - darunter knapp zwei Jahre in den USA. Zuletzt war sie Salary Partnerin in einer bundesweit tätigen Sozietät. Als Fachberaterin für internationales Steuerrecht verfügt sie über tiefgreifende Expertise in grenzüberschreitenden Steuerfragen."München ist ein Standort mit enormem Potenzial - fachlich, wirtschaftlich und in der Mandantenstruktur", erklärt Michael Kreitinger, Executive Partner der neo Kanzlei. "Mit Christiane Seidl gewinnen wir eine Persönlichkeit, die nicht nur fachlich höchste Maßstäbe setzt, sondern auch den Anspruch mitbringt, die Kanzleientwicklung aktiv mitzugestalten. Gemeinsam mit Martin Sedlmeyr, der den Standort München seit der Übernahme im vergangenen Jahr führt, entsteht dort eine starke Partnerschaft, die dem Standort langfristig eine klare Richtung gibt.""Der Standort neo München wächst - fachlich und als Team. Mit Christiane haben wir genau die Verstärkung gewonnen, die wir uns für diesen nächsten Schritt gewünscht haben. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit", ergänzt Martin Sedlmeyr, Partner und Standortleiter München.Auch Christiane Seidl freut sich auf ihre neue Rolle: "Internationales Steuerrecht ist ein Themenfeld, das durch zunehmende internationale Verflechtungen an Dynamik und Komplexität gewinnt. Ich freue mich, meine Erfahrung und Expertise in einem modernen Kanzleiumfeld bei neo einzubringen und gemeinsam mit dem Team den Standort München weiterzuentwickeln. Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen sowie unseren Mandantinnen und Mandanten."Mit der Berufung von Christiane Seidl in den Partnerkreis setzt neo ein klares Zeichen für die weitere fachliche und strategische Entwicklung des Standorts München und den Ausbau der internationalen Steuerberatung.Über neo Kanzlei:neo ist das HOME OF MITTELSTAND. Als integrierter Partner vereinen wir Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches Consulting unter einem Dach - ganzheitlich gedacht, individuell umgesetzt. An nun elf Standorten und mit rund 200 Mitarbeitenden begleiten wir Unternehmen, Familienbetriebe und Organisationen durch eine zunehmend komplexe Wirtschaftswelt. Genau für diese Komplexität haben wir das neo :ökosystem entwickelt:Ein System, das Menschen, Expertisen und Perspektiven verbindet, Orientierung schafft und Komplexität in Klarheit und Handlungsfähigkeit übersetzt. Denn für uns ist Zukunft keine Prognose, sondern machbar. So halten wir den Mittelstand kontinuierlich in Bewegung - heute und morgen.Neo-Factsheet:Anzahl der Standorte: 11Anzahl der Mitarbeitenden: rund 200Services: Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, unternehmerisches ConsultingPressekontakt:neo KanzleiInes PfabLeitung Marketingines.pfab@neo-kanzlei.dewww.neo-kanzlei.deOriginal-Content von: neo Kanzlei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180901/6362648