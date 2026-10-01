Frankfurt am Main (ots) -Die Frankfurter Executive-Search- und Interim-Management-Boutique Blackbull International baut ihre Division Banking & Financial Services weiter aus: Zum 1. Oktober 2026 ist Sandra Sonnleitner als Associate Partner in das Unternehmen eingetreten. Sie verantwortet dort die Besetzung von Positionen im Business Development bei Banken, Asset Managern und Finanzdienstleistern im deutschsprachigen Raum.Sonnleitner bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb der Finanzindustrie mit. Bei Allianz Global Investors verantwortete sie als Head of Wholesale / Retail Distribution das Geschäft für Deutschland, Österreich, die Schweiz und CEE. In dieser Funktion führte sie sechs Vertriebsteams mit über 30 Vertriebsprofis. Sie war Mitglied des Retail European Management Committee.Zuvor leitete sie bei Allianz Global Investors das Business Development Banks sowie das Key Account Management für die Commerzbank; davor verantwortete sie bei cominvest Asset Management das Produktmanagement für strukturierte Produkte und Alternatives. Ihre Laufbahn begann sie mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Commerzbank. Sie ist Diplom-Bankbetriebswirtin und hält einen Bachelor in Finance and Management der Frankfurt School of Finance & Management. Zuletzt war sie als selbstständige Beraterin für Vertriebsstrategie, Teamaufbau und Hiring tätig."Wer selbst über 30 Vertriebsprofis eingestellt und geführt hat, braucht keine Erklärung, was eine Fehlbesetzung kostet", sagt Fatih Ayar, Managing Partner von Blackbull International. "Sandra hat jahrelang auf der Seite des Tisches gesessen, auf der unsere Kunden sitzen. Im Business Development ist das der Unterschied zwischen einem passenden Profil und einem Treffer. Mit ihr bauen wir unsere Banking-Division konsequent weiter aus.""Blackbull arbeitet so, wie ich als Auftraggeberin immer gesucht habe: nah am Markt, schnell in der Ansprache und ohne Umwege", sagt Sandra Sonnleitner. "Der deutschsprachige Markt für Business Development im Asset Management ist enger, als viele glauben. Genau da will ich ansetzen."Über Blackbull InternationalBlackbull International ist eine 2014 in Frankfurt am Main gegründete Boutique für Executive Search und Interim Management. Das Unternehmen besetzt Fach- und Führungspositionen in zwei Divisionen: Banking & Financial Services sowie Industry. Schwerpunkte in der Banking-Division sind Business Development und Sales, Risk, Audit, Finance, Compliance, HR und Transformation. In den vergangenen 36 Monaten hat Blackbull International über 100 Positionen im Banking-Umfeld besetzt. Geführt wird das Unternehmen von den Managing Partnern Fatih Ayar und Sven Herget.Pressekontakt:Fatih Ayar, Managing PartnerBlackbull International GmbH, Schumannstraße 27, 60325 Frankfurt am MainTelefon: +49 69 254 24 61-20 · E-Mail: f@blackbull-international.comOriginal-Content von: Blackbull International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183528/6362641